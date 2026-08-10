南韓媽媽霸凌台人被炎上 身分遭起底 疑韓星金在中姊姊

金在中在台灣擁有高人氣。（本報資料照片）

菲律賓一間語言學校近日爆發台韓家長衝突事件，一名台灣家長在社群平台發文指控，自己與年僅三歲的孩子在菲律賓Coco English語言學校期間，遭一名韓籍家長多次言語挑釁、肢體碰撞，甚至在最後一天爆發肢體衝突。事件曝光後迅速在台灣網路延燒，更有網友起底，指稱涉事韓籍女子疑似為韓星金在中的姊姊，引發兩地網友熱議。

▲ 影片來源：threads＠squimi1222_（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

根據台灣家長在社群平台貼文，她表示，事件起因於韓籍家長要求校方將她三歲的兒子趕出教室，隨後校方人員將孩子抱離現場。之後，該名韓籍家長被指多次刻意以身體及包包碰撞她，並以英文辱罵「bitch」。台灣家長指出，對方事後向警方辯稱自己說的是「beach」，否認辱罵。

貼文還指控，雙方衝突持續多日，直到課程最後一天，韓籍家長更涉嫌對她動手，事件因此驚動警方處理。台灣家長將事發經過分享到網路，並公開涉事女子的社群帳號，呼籲網友協助轉發，希望事件受到關注。

事件在網路快速發酵後，不少網友開始比對涉事女子公開資料，認為其疑似是南韓 藝人金在中的姊姊，相關消息隨即登上社群平台熱門話題，也吸引不少南韓網友關注。不過，截至目前為止，金在中本人及經紀公司尚未就相關傳聞做出回應，涉事女子身分仍未獲官方證實。

此外，也有網友發現，涉事女子的Instagram帳號目前已改為不公開。整起事件仍持續延燒，相關指控是否屬實，以及涉事女子身分是否獲得證實，仍有待警方調查及當事人進一步說明。

菲律賓語言學校爆發台韓衝突，韓國媽媽被起底是金在中的姊姊。（取材自threads）