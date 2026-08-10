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鬼門開不代表鬼最多 命理師揭真相 農曆七月竟只排第4

記者賴香珊／南投即時報導
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命理師指出，鬼怪不一定集中在農曆七月，反而以三月最多，顯示民間靈異現象更常出現在...
命理師指出，鬼怪不一定集中在農曆七月，反而以三月最多，顯示民間靈異現象更常出現在節慶與陰陽交界時刻。（AI生成）

8月13日農曆七月「鬼門開」，不少人難免擔憂，但命理師柯柏成說，根據古著探討，農曆七月恐非見鬼最高峰，陽氣正盛的重大節慶也有鬼，重點不在鬼月效應，而是節日效應，鬼怪易現於陰陽交替、季節轉換、生死界線變得模糊的時刻。

柯柏成指出，農曆七月一到，常聽人說「鬼門開」，好像所有鬼怪都選在這個月集體現身。實際上卻不然，若以著名的志怪小說「聊齋志異」統計探討，鬼怪是否大多集中在農曆七月出現，答案可能和一般人的想像不太一樣。

根據「聊齋志異」約496篇作品，以能明確判定月份、節日及節氣的鬼怪事件，且為避免重複計算，每篇只取最早發生的主要靈異事件，同時排除「懷胎十月」、「住了三個月」等這類時間長度，最終有36篇鬼怪故事可以明確定位發生月份。

有趣的是，經分析這36篇故事發生時間，以農曆三月最多，高達9篇；其次是八月6篇，再來是九月4篇；另正月、四月、五月、七月各3篇，其餘月分只有零星一、兩篇，六月則一篇也沒有。農曆七月只占3篇，僅是全部樣本的8.3％。

他進一步表示，「聊齋」的鬼怪不僅沒特別集中在鬼月，甚至現身不少重大節慶，像端午、中秋、重陽、除夕等陽氣正盛卻有「晚霞」、「魯公女」、「褚生」、「鬼作筵」、「鬼隸」等故事。足見，鬼月和七月半在聊齋中幾乎沒有成為固定說法。

由此可知，蒲松齡筆下的靈異世界，重點並不在某一個特定的「鬼月」，而是某些特殊的時間節點。像是農曆七月、清明為生者與亡魂交會、中秋月夜、重陽登高思親、除夕新舊年交替等，同樣有著處於日常秩序的邊界的共同特徵。

柯柏成說，這種集中並非「鬼月效應」，而是「節日效應」。古人真正敏感的，未必是某一個月份，而是陰陽交替、季節轉換、生死界線變得模糊的時刻，七月就是其中一個陰陽交界，也因如此，「聊齋」的鬼怪並不是僅在鬼門開後集體出巡。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

圖為2023年鷄籠中元祭，農曆7月1日「開龕門」，也就是民間俗稱的「鬼門開」。（...
圖為2023年鷄籠中元祭，農曆7月1日「開龕門」，也就是民間俗稱的「鬼門開」。（聯合報系資料照）

精華 FAQ

  • 他引用《聊齋志異》做統計，發現可明確定位月份的36篇鬼怪故事裡，農曆七月只有3篇，比例僅8.3％，遠低於農曆三月的9篇，顯示鬼怪未必集中在鬼月。

  • 統計顯示農曆三月最多，有9篇；其次是八月6篇，九月4篇；正月、四月、五月與七月各3篇，六月則沒有故事符合條件，分布並不集中在七月。

  • 文章認為鬼怪易現身於端午、中秋、重陽、除夕等節日，因為這些時刻常伴隨陰陽交替、季節轉換或生死界線模糊，重點不在特定月份，而在特殊時間節點。

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