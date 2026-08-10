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穩定民生物價優先 台經濟部爭取補貼 10月電價擬凍漲

記者江睿智／台北10日電
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文章摘要整理：

受中東戰事推升國際能源價格影響，台電成本與虧損擴大，經濟部在選舉與物價壓力下，正爭取撥補並力拚10月電價凍漲。

經濟部將在9月舉行電價費率審議會，決定10月電價。美伊戰爭推升國際油價及氣價，台電發電成本及虧損再度走高；政府以穩定民生物價為優先，經濟部再度爭取2026年追加預算撥補台電今年的部分虧損，外界預期10月電價朝凍漲方向規畫。

根據台電財報，今年上半年虧損擴大至257億元(台幣，下同)，台電售電仍低於發電成本，主因是中油4月以來累計漲電業氣價達56%；若以打平台電今年虧損，推估電價調幅約7.3%。

據透露，朝野都希望在選前穩定民生物價，經濟部已表態爭取台電撥補，若能順利獲立法院支持，電價朝凍漲方向進行；至於撥補額度須待2026年中央政府總預算底定後，針對2026年追加預算之分配，由主計總處做總體考量。

台電虧損主要仍是國際燃料價格上升。台電天然氣發電占比逾4成7，天然氣採購來源中油，今年來中油對電業氣價足額反映。中油4月調升41.58%，創史上單月最大漲幅，5月再調9.34%，6月凍漲、7月調降，8月又漲9.91%，每立方公尺牌價來到21.4601元。

台電表示，依據中油公告的發電用天然氣牌價，今年4、5月大幅調漲電業用戶天然氣價格，合計調漲逾50%。台電統計，今年至6月止，台電天然氣燃料支出較中東戰前共增加約420億元。此外，中油8月起對電業用戶天然氣價格再調漲9.91%，台電預估每月燃料支出較中東戰前增加約150億元。

台電主管指出，天然氣價格大漲，也帶動各國轉用燃煤，國際煤價也往上飆漲。整體來說，若國際能源價格未能及時調降，台電今年背負增加的發電成本將十分可觀。

台電財報顯示，台電6月虧損擴大到113億元，累計上半年稅前虧損257億元，因逢中東戰爭致國際氣價大漲，因此台電今年上半年比去年同期虧損爆增102億元；歷年累計虧損達3764億元。

台電今年目標是虧損低於預算編列的280億元。官員說，進入夏月電價期間，台電電費收入增加較多，7、8月虧損有機會不致於擴大。台電10月電價有漲但不敢漲的壓力，台電內部並不樂觀，預估全年虧損數會比編列數還要多。

因應中東戰爭，經濟部已經要求中油在油價採取平穩措施，但今年前7月消費者物價數上漲1.81%；在穩定民生物價優先，以及年底地方首長選舉政治氛圍下，電價恐難調漲。

精華 FAQ

  • 因國際油氣價格上升、台電虧損擴大，但政府優先考量穩定民生物價，加上選前政治氛圍，經濟部正爭取補貼台電，若獲立院支持，電價就可能朝凍漲處理。

  • 主要是中東戰事帶動國際燃料價格飆升，尤其中油4月後大幅調漲電業天然氣價格，台電天然氣發電占比高，燃料支出明顯增加，導致上半年稅前虧損達257億元。

  • 經濟部希望透過2026年追加預算撥補台電部分虧損，先降低財務壓力，再配合穩定物價政策處理電價。若預算與立院支持順利，10月電價較可能維持不調整。

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