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續任3天就參選美校長 清大校長高為元道歉了 原因是…

記者王駿杰／新竹10日電
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台灣清華大學校長高為元去年獲校內教授、副教授過半數同意續任，但傳出通過續任投票僅...
台灣清華大學校長高為元去年獲校內教授、副教授過半數同意續任，但傳出通過續任投票僅3天後即赴美參與國外大學校長遴選。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

清大校長高為元在續任後3天參與美國大學校長決選引發爭議，事後致信全校道歉，坦言對職場文化差異理解不足，教育界也開始檢討校長遴選與誠信制度。

台灣清華大學校長高為元於今年5月1日續任3天後，即來美國參加夏威夷大學馬諾阿分校校長決選，引發誠信質疑。高為元昨晚6時由校長室寄電子信給全體「清華人」，首度出面回應，除因事件造成困擾與不安表達歉意，也說明高教界與業界挖角常見，但國外大學延攬台灣現任大學校長實屬罕見，「當機會到來的時候，的確引起了我的好奇」，坦言是自己對東西方職場文化差異理解不足。

對此，清大指出，相關內容校方目前沒有進一步補充。

高為元去年3月19日獲清大教授、副教授過半投票同意續任，任期自今年5月1日至2030年4月30日。不料卻傳他在通過續任投票三天後，即參與夏威夷大學馬諾阿分校（ＵＨ Ｍānoa）校長決選，讓清大師生錯愕不已。

據中廣新聞網報導，高為元神隱10天後，清華校長室9日以電子報刊出「高為元校長的一封信」，信中表示「7月31日的新聞跟後續的輿論給大家帶來了困擾與不安，我深感抱歉。」並指出，高教界與業界挖角常見，但國外大學延攬台灣現任大學校長實屬罕見，當機會到來時，確實引起他的好奇，並將此次事件歸因於自己「對東西方職場文化差異的理解不足」。他說，自己十分珍惜與每一位清華人的緣分，企盼大家繼續支持，共同努力，再造清華的新高峰。

清大特聘教授周卓煇表示，若高為元此舉是坦然，為何10天後才說，又避重就輕？且清華人沒有「不安」，只有「被背叛的失望」。

據了解，立法院教育及文化委員會審查「大學法」修正草案，多名立委要求檢討校長遴選及續任機制，研議要求簽署誠信承諾書、揭露對外求職資訊。教育部長鄭英耀則回應，現行規範不足，教育部將從校務治理、誠信及對師生承諾等面向檢討，讓資訊更加透明，也會與校長協會及各界研議精進作法，納入未來制度。

精華 FAQ

  • 因他在去年獲續任、任期將延至2030年後，卻於今年5月1日續任3天就參加夏威夷大學馬諾阿分校校長決選，讓清大師生質疑其誠信與承諾。

  • 他透過校長室電子信表示，對事件造成的困擾與不安深感抱歉，並稱自己因對東西方職場文化差異理解不足，才會在機會出現時對受邀感到好奇。

  • 立委要求檢討大學校長遴選與續任機制，研議誠信承諾書與求職資訊揭露；教育部則表示將從校務治理、誠信與對師生承諾等面向強化制度透明度。

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