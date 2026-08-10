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全球最佳綠色醫院 台灣北榮總、中醫藥2家上榜

記者沈能元／台北10日電
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Newsweek首度發布全球最佳綠色醫院評比，台灣北榮與中國醫藥大學附設醫院上榜，北榮更以綠化與永續治理獲三片綠葉肯定。

美國「Newsweek」首度公布「World's Greenest Hospitals2026（全球最佳綠色醫院）」評比，台灣2家醫院上榜，分別為台北榮總、中國醫藥大學附設醫院。北榮院長陳威明表示，院內景觀綠化獲國際肯定，希望台北榮總成為最美醫學中心。

「全球最佳綠色醫院」評比由「Newsweek」與Statista Rankings首次共同發布，以六大構面評估全球醫院永續表現，其中永續績效占40%與專家推薦30%為最主要評分依據，最終選出全球250家綠色醫院，並以3至5Leaves呈現永續績效，北榮今年獲三片綠葉肯定。

陳威明說，這次名列「全球最佳綠色醫院」250強，不僅彰顯醫院推動ESG治理與智慧醫療的豐碩成果，更展現台灣醫療邁向永續發展的國際競爭力，醫療使命在於守護生命，守護環境就是守護全民健康。

陳威明指出，近年來北榮致力於節能減碳，包括綠化環境，目前北榮綠化面積已達到40%，營造美麗的綠化環境，不少至北榮參訪、就醫的外籍人士驚聲連連，直呼「這家醫院真的不一樣」。

面對全球氣候變遷、高齡化及醫療體系韌性等挑戰，陳威明表示，台北榮總將永續發展融入醫院治理核心，以環境保護（Environment）、社會責任（Social）及良善治理（Governance）作為醫院長期發展的重要策略，將守護病人健康進一步延伸至守護環境與下一代，朝世界級綠色醫學中心持續邁進。

精華 FAQ

  • 美國Newsweek首度公布World's Greenest Hospitals2026，台灣共有2家醫院入選，分別是台北榮總與中國醫藥大學附設醫院，顯示台灣醫療永續表現受到國際肯定。

  • 北榮主要因持續推動節能減碳、院區綠化與ESG治理而獲肯定，院內綠化面積已達40%，並以智慧醫療與永續發展作為長期策略，拿下三片綠葉評等。

  • 陳威明認為，入選250強不僅代表北榮推動ESG與智慧醫療成果豐碩，也展現台灣醫療的國際競爭力；他強調守護環境就是守護全民健康。

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