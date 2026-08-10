台首份癌症歷程報告 調查11種癌 胰臟癌5年存活率墊底

衛福部健保署首公布「癌症歷程」調查報告，分析11種癌症病友五年存活率統計，最低為胰臟癌僅9.8%。示意圖，與新聞無關。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 衛福部首份癌症歷程報告顯示，11種癌症中胰臟癌5年存活率最低，乳癌表現最佳；官方強調以監測與新藥加速給付改善治療。

國內每年90幾萬名癌友接受治療，衛福部首次公布「癌症 歷程」調查報告，分析收治100名以上癌症病人醫院11種癌症5年存活率統計數字，結果發現，「癌王」胰臟癌5年存活率最低，僅9.8%；乳癌 5年存活率達90.1%，治療成效最佳。

為打造首份本土「癌症歷程」（診斷到治療的過程）報告，健保署以半年時間分析全國每種癌別的治療品質，以及相關治療、藥物等費用，掌握某些醫院專精於哪些癌症治療，以及平均治療費用，還有1至4期不同期別的5年存活率等數據。

在11項主要癌症中，以乳癌5年存活率最高，表現最好的醫院達到90.1%，其次為攝護腺癌81.5%、子宮頸癌71.9%；至於胰臟癌，5年存活率最低，即使表現最好的醫院也才9.8%，食道癌則為18.7%。

進一步比較，各醫院癌症治療成效，以乳癌差距較小，治療成效最好的醫院5年存活率可達90.1%，至於5年存活率最低的醫院，也有79.7%，兩者相差10.4%。

5年存活率高低差距最大的癌症為肺癌，某醫學中心5年存活率可達64.3%，但另一家大型醫院卻只有22.5%，兩者相差41.8個百分點；其次為肝癌，醫院差距為22.9%，大腸癌則相差了16.8%。

「癌症歷程」理應成為癌友就醫重要參考依據，但健保署無意公布全國抗癌醫院排行榜，署長陳亮妤解釋，某醫院收治特定癌症患者時，常因癌友人數多寡、就診期別，而影響存活率，如果揭曉答案，勢必造成癌友恐慌，以及一窩蜂至某幾家醫院就診。

陳亮妤表示，健保署將持續監測各癌症「癌症歷程」，積極提升癌症治療品質及醫療決策效率，尤其是胰臟癌、食道癌等惡性程度較高、早期症狀不明顯等癌症，加快新藥給付速度，只要取得臨床實證數據，將盡量通過評估，造福癌友及家屬。

國健署指出，針對早期無症狀的胰臟癌，目前仍缺乏有效篩檢工具，因此，我國公費癌症篩檢並未涵蓋胰臟癌，最佳預防方法為「定期健檢」，有家族史、肥胖、罹患慢性胰臟炎或糖尿病、重菸癮者等高風險族群，建議定期接受腫瘤指數檢查、腹部超音波及高階影像檢查。

胰臟癌5年存活率不到一成，台灣癌症基金會醫療副執行長、台北市立萬芳醫院血液腫瘤科主任張家崙表示，主因在於早期症狀不明顯，缺乏精準篩檢工具，腹部超音波檢查常受到胃部空氣遮蔽，極難發現小顆腫瘤，而傳統血液腫瘤標記檢驗對於極早期胰臟癌的敏感度偏低，只能透過高階磁振造影（MRI）、內視鏡超音波等精密檢查，才有機會早期辨識。

胰臟缺乏痛覺神經，初期幾乎沒有症狀，近八成五患者確診時已是局部晚期（第三期）或遠端轉移（第四期），張家崙表示，一旦出現上腹痛、背痛、黃疸、灰白色便、體重減輕時，病程幾乎已是晚期，治療棘手，抗癌武器有限。

11大癌別5年存活率 製表／元氣中心