黑白集╱社宅「一戶未蓋先跳票」居住正義已到「夢醒時分」

賴清德總統社宅政見跳票，社宅推動聯盟、崔媽媽基金會等11個民團日前抗議，反對興建社會住宅目標從13萬戶一口氣縮減至4萬戶。（本報資料照片）

賴清德 總統在競選時開出8年興建13萬戶社宅的支票，最近下修為3萬戶，大降近8成，遭民團抨擊「一戶未蓋先跳票」；中央還砍地方社宅補助，引發「中央躺平，也逼地方躺平」之譏。除社宅數量縮水，中央「百萬戶租屋家庭支持計畫」裡的租金補貼與包租代管也狀況連連，賴政府的居住正義已如風中殘燭。

賴政府13萬戶社宅政策，上任以來，進度嚴重落後，先下修至4萬戶，政院最新的租屋家庭支持計畫草案再降至3萬戶；其中2.5萬戶卻是延續前總統蔡英文 任內的既有規畫，剩下5000戶還可用租金補貼及包租代管「互補替代」。換言之，這5000戶還不一定會蓋。這種不負責任的做法，真應了那句「選前山盟海誓，選後只剩歹勢」。

不僅如此，就連中央補助地方興建社宅的經費也將在2028年全喊停，進度超前的桃園今年更已被砍兩成補助款，讓積極配合中央政策的地方政府形同被處罰。這種「自己蓋不了，讓地方也蓋不了」的做法，對得起年輕人嗎？

不只社宅興建夢碎，賴政府先前一再擴大租金補貼規模，好替百萬戶租屋家庭計畫灌水，卻又因財務負擔大增，要求地方幫忙分攤，近期包租代管龍頭兆基屋管也發生財務危機。賴清德選前營造出的居住正義美夢，任期才過半，卻已到了「夢醒時分」。