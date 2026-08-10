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台明年軍費上看1.1兆再創高 占整體歲出近三分之一

記者黃婉婷鄭媁／台北10日電
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國防預算規模明年將上看1.1兆元。圖為漢光42號9日演習，M109A2對灘頭登陸...
國防預算規模明年將上看1.1兆元。圖為漢光42號9日演習，M109A2對灘頭登陸的敵軍模擬發砲射擊。（圖／國防部提供）

行政院會下周四將拍板明年度中央政府總預算案。據了解，國防預算朝賴清德總統所訂的ＧＤＰ 3%目標邁進，在明年歲出整體擴張至3.6兆元(台幣，下同，約1109.4億美元)情況下，國防預算規模將上看1.1兆元，占整體歲出近三分之一，再創歷史新高。

國民黨文傳會主委陳以信質疑，明年國防公務預算比今年大幅增加超過1500億元，凸顯政府原先指平均每年四百億元的無人機經費若納入年度預算，將會排擠教育、社福等公共支出的說法站不住腳。

陳以信說，無人機既然是長期國防建軍計畫，本應該依國家財政能力及建軍期程，納入正常年度國防預算；若每年平均四百億元的無人機預算，政府歲入確實負擔得起，就沒有必要另編特別預算舉債支應。賴政府應該告訴國人為何年度預算還有空間，卻偏要用特別預算舉債，惡化財政紀律，「把無人機當提款機、刷卡換現金」？

因應美國總統川普要求盟友承擔更多自身國防責任，以及對台課徵關稅，賴總統去年宣示，為展現保護國家決心，會優先編列特別預算，讓國防預算達到占ＧＤＰ 3%以上。

據主計總處資料，民國115年度國防部主管歲出編列5614億元，加計特別預算、非營業特種基金等，規模達8060億元，再納入退輔會、海巡署預算，整體國防預算為9495億元，占ＧＤＰ 3.2%。

據了解，明年度國防預算同樣採北大西洋公約組織標準計算，國防部公務預算將顯著上升，加計海巡署、退輔會相關預算、非營業特種基金及特別預算後，總體規模預期將首度破兆，上看1.1兆元，達成ＧＤＰ3%以上的政策目標。

知情人士分析，今年ＧＤＰ預測值已經上修至33.5兆元，以此為基礎，國防預算若要達到3%就必須破兆，考量明年經濟成長展望樂觀，明年度國防預算規模規畫突破1.1兆元，是達成政策目標的合理規畫。

至於特別預算部分，由於新式戰機採購與海空戰力提升計畫採購已於今年到期，明年度項目包括立法院已三讀通過的強化經濟社會韌性特別條例、保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例，以及尚待審議的國防自主無人載具採購特別條例草案。

精華 FAQ

  • 主因是中央政府總預算擴張、GDP預測上修，且政府要朝國防支出占GDP 3%以上目標推進；加上國防部、海巡、退輔會、特種基金與特別預算合計後，總規模因此可能首度破兆。

  • 陳以信認為，無人機是長期建軍計畫，應依財政能力與建軍期程納入正常年度預算，而不是另編特別預算舉債；他也主張，若年度預算已有空間，就不該以特別預算名義增加負債。

  • 背景包括美國要求盟友承擔更多國防責任，以及對台關稅壓力，賴清德因此宣示優先編列特別預算。明年度特別預算重點則包含強化韌性、強化不對稱戰力，以及國防自主無人載具採購等項目。

賴清德 國防部 國民黨

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