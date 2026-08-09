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台遭疑棄養8童母親傳返家 貼告示：很愛孩子 請還平靜生活

記者石秀華／澎湖即時報導
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澎湖縣遭疑棄養8童的母親傳已返家，並在家門口貼告示：「很愛孩子請外界還平靜生活」...
澎湖縣遭疑棄養8童的母親傳已返家，並在家門口貼告示：「很愛孩子請外界還平靜生活」。（截圖自臉書社團澎湖即時新聞網）

澎湖縣湖西鄉尖山村8名未成年孩童疑遭父母棄養，靠成年兄姊打工撫養，擠在4坪隔間成「小孩養小孩」，屋內環境髒亂慘不忍睹，引發社會震驚；今晚傳出孩童的母親已返家，並在家門口張貼親筆告示，感謝社會大眾關心，她很愛孩子，請外界還給他們原本平靜的生活。

澎湖縣湖西鄉尖山村發生一對夫妻接連生育13名子女，母親卻捲款離家8個月，父親也不聞不問，導致才剛成年的兄姊被迫外出打工，照顧其餘未成年的8名弟妹。

8名疑遭父母棄養的孩童生活在環境惡劣的4坪屋，令人鼻酸的處境被揭露後縣，引發各界關切；澎湖縣府指出，本案不能僅以「家庭整體情況」概括評估，須分別進行風險評估，後續會提出安全照顧計畫。

衛生局今也派醫護到府檢查孩童健康，8名孩童中有2人不在家，經評估後，6人健康狀況無礙。

9日晚澎湖臉書社團貼出生育13名小孩的母親返家的訊息，並附上疑為該名母親親筆所寫張貼在家門口的告示，內容提及「我是媽媽本人，謝謝社會大眾的關心，我很愛我的孩子，我們的食物都足夠，請還我給我們原本平靜的生活」。

但不少網友對於該名母親告白不埋單，有網友批評「領了補助又不照顧孩子」、「很愛孩子會離家八個月？補助款有實際在照顧孩子嗎」。

澎湖縣湖西鄉尖山村傳8名未成年孩童遭父母疑似棄養事件，屋內環境凌亂不堪、垃圾堆積...
澎湖縣湖西鄉尖山村傳8名未成年孩童遭父母疑似棄養事件，屋內環境凌亂不堪、垃圾堆積如山。（圖／讀者提供）

精華 FAQ

  • 這戶人家共生育13名子女，其中8名未成年孩童疑遭父母疏於照顧，母親離家8個月，父親也幾乎不聞不問，導致剛成年的兄姊得外出打工養家。

  • 8名孩童被發現擠在約4坪的隔間內生活，環境髒亂。衛生局已派醫護到府檢查，當天有2人不在家，經評估後，現場6名孩童健康狀況暫時無礙。

  • 母親在家門口張貼告示，表示自己是媽媽本人，感謝社會關心，稱很愛孩子且食物足夠，盼外界還給他們平靜生活；但不少網友質疑其長期未盡照顧責任。

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