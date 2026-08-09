我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民主黨若11月奪回眾院 將先全面查川普相關企業

哈林區退伍軍人症疫情 逾50人告紐約市府 追究冷卻塔監管

8月13日迎鬼月...好兄弟放假囉 命理師警告：這些事千萬別做

記者陳宏睿／台中即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
8月13日是農曆七月初一，屬民俗鬼月，按照習俗，鬼門開是12日的深夜11時，命理...
8月13日是農曆七月初一，屬民俗鬼月，按照習俗，鬼門開是12日的深夜11時，命理師楊登嵙提醒民俗月的風水禁忌。（AI生成）

農曆七月初一是國曆8月13日，按照習俗，鬼門開時間是12日深夜11時，將迎來「鬼月」，命理師楊登嵙提醒，民間習俗禁忌繁多，寧可信其有，不宜鐵齒嘗試，以免招惹厄運，例如不宜開工、搬家等鬼月居家風水禁忌，民眾可參考趨吉避凶。

命理師楊登嵙表示，鬼月不宜開工動土，以免驚動好兄弟，最好等農曆八月再動工；已在七月前開工者，七月間仍可持續施工，不受影響。搬遷入宅也應避免，小型物品或家電搬入無妨，但大型家具、家電及神明祖龕，七月搬入恐讓好兄弟趁隙而入。購屋買房則可趁鬼月人氣清淡時看屋議價，爭取較佳條件，待八月吉日再完成過戶、裝修及入宅。

門口、陽台切勿懸掛燈籠或風鈴，尤其白色燈籠、銅鈴更為忌諱，楊登嵙指出，普度期間廟宇豎燈篙指引孤魂聚集，若住家也懸掛類似物品，恐被誤認為招引信號，容易招來不必要的干擾。

此外，楊登嵙提醒，居家環境宜避免陰暗潮濕，白天應開窗引入陽光，讓空氣流通，以免形成好兄弟偏愛的氛圍，也較不易招致負面情緒與疾病；裝修用色避免大面積黑灰暗色系，宜以紅、橙、黃等暖色調搭配溫暖燈光，提升居家正面能量。

楊登嵙也指出，拱門、拱窗造型近似墓碑，容易聚陰，建議加以遮蔽；庭院樹木過於茂密者，宜提前修剪，若已進入七月，可用紅布條繫繞樹幹轉陰為陽。晚上睡覺鞋頭不宜正對床鋪，家中洋娃娃、人偶、神像數量也不宜過多，可用紅紙剪成硬幣大小貼於底座或腳下，作為趨避之用。

楊登嵙強調，開工動土、入宅、購屋、掛燈籠、掛風鈴等五項為鬼月期間特別禁忌，其餘居家環境相關提醒則不分時節，平常也應留意。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

精華 FAQ

  • 農曆7月初1是國曆8月13日，鬼門則在12日深夜11時開啟，正式進入鬼月。命理師提醒民眾可依民俗習慣趨吉避凶，避免鐵齒嘗試禁忌事項。

  • 鬼月不宜開工動土，也應避免搬遷入宅，尤其大型家具、家電與神明祖龕不建議在7月搬入；若已在7月前開工，則可持續施工，不受影響。

  • 門口與陽台不宜掛白色燈籠、風鈴，家中也要保持明亮通風，避免陰暗潮濕與大面積黑灰色；拱門拱窗、樹木過密、過多洋娃娃人偶也建議留意。

上一則

綠拿疫苗詐騙打蔣柯 挨轟洗人民記憶 、不要臉

下一則

劍橋校友晚宴 鄭麗文：影響我人生最深的時光

延伸閱讀

7日立秋4生肖易犯小病 養肺護肝這樣吃

7日立秋4生肖易犯小病 養肺護肝這樣吃
8月7日立秋…命理師曝「火金相見」4收旺運 6生肖拉警報

8月7日立秋…命理師曝「火金相見」4收旺運 6生肖拉警報
腹瀉別急吃止瀉藥 10錯誤觀念常見 5大警訊快就醫

腹瀉別急吃止瀉藥 10錯誤觀念常見 5大警訊快就醫
7月31日星座運勢 牡羊享受獨處 天蠍走路有風

7月31日星座運勢 牡羊享受獨處 天蠍走路有風

熱門新聞

陳女曾擔任彰化律師公會理事長，另參選全國律師聯合會會員代表期間，還拍攝一組時尚競選照片公開發表在臉書。(截自陳女臉書)

慈濟遭狠詐3千萬 女律師見證嚴法師「下跪頂禮」博信任

2026-08-06 01:10
台北市長蔣萬安6日赴災害應變中心聽取局處白海豚颱風相關防颱因應，被問到東發號簽名風波，他表示，不管是麵線還是油飯，他都很喜歡。(記者林麗玉／攝影)

簽名風波落幕？麵線老店一道白漆全塗了 蔣萬安一句話回應

2026-08-07 02:29
澳州前總理陸克文。(歐新社資料照)

澳洲前總理陸克文：3因素 中國可能在2028年對台動武

2026-08-05 08:51
徐子翔、譚以欣在2024年步入裡禮堂。（取材自IG）

痛失台玻長子老公 譚以欣難平喪失之痛 曾動念報復：仇恨會毀了自己

2026-08-03 18:36
檢調偵辦律師陳昱瑄涉詐騙慈濟3000萬美元佣金案，在天空樹豪宅查扣158.8公斤黃金。圖／檢調提供

詐慈濟3千萬美元 幕後「宗教大師」住豪宅 藏158公斤黃金

2026-08-06 11:53
宗教大師李世宗的媳婦李何昱萱晚間以新台幣100萬元交保。(記者曾健祐／攝影)

慈濟遭詐3000萬美元 幕後宗教大師媳婦交保…快步奔離

2026-08-06 11:16

超人氣

更多 >
南加男收遲到26年明信片 已故父母「愛你」終送達

南加男收遲到26年明信片 已故父母「愛你」終送達
梅西父親病逝享壽68歲 一路陪伴兒子闖蕩足壇

梅西父親病逝享壽68歲 一路陪伴兒子闖蕩足壇
買冷凍蝦看到1跡象快放回去 蝦肉恐又老又柴

買冷凍蝦看到1跡象快放回去 蝦肉恐又老又柴
華女前期有這些症狀沒在意 一查竟是胃癌晚期

華女前期有這些症狀沒在意 一查竟是胃癌晚期
跨性別參賽議題延燒 2名NBA前球星宣布參加WNBA選秀

跨性別參賽議題延燒 2名NBA前球星宣布參加WNBA選秀