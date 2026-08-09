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外交報復？ 台人連2起遭烏干達扣護照、原機遣返

記者孟嘉美／台北9日電
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烏干達觀光以能在尼羅河源頭泛舟聞名。(圖／取自烏干達觀光旅遊局)
烏干達觀光以能在尼羅河源頭泛舟聞名。(圖／取自烏干達觀光旅遊局)

AI摘要

文章摘要整理：

烏干達8月初接連對台灣旅客扣留護照、拒絕入境並原機遣返，已引發旅行團延期；外交部研判可能與台灣對烏國採取簽證限制措施有關。

位在肯亞旁的烏干達（Uganda）被譽為「非洲明珠」，但台灣旅客想造訪欣賞壯麗美景，恐怕得再緩緩。因為8月初接連發生兩起中華民國護照遭當地執法機關扣留、並被原機遣返的狀況。有台灣旅行團以「國際情勢關係」為由，將原訂9月初的行程，直接延到明年4、5月後再觀察。

東非國家烏干達觀光以觀賞野生「山地大猩猩」聞名，旅客還能乘船一探「世界最長河」尼羅河源頭。但8月初卻陸續傳出，有台籍旅客在當地遭機場執法人員扣留護照，甚至被迫原機遣返。

據了解，有一名持中華民國護照且領有烏干達合法工作許可的在烏台人，當地時間8月3日於烏干達搭乘國內線航班，落地恩特比國際機場（EBB）時，遭烏國移民官以「新政策」為由，沒收他的護照，至今仍未發還。

無獨有偶，另一名持中華民國護照的旅客，隨後也在EBB遭烏干達移民官拒絕入境、甚至將他原機遣返。

消息傳回台灣，有台灣旅行團原訂9月初要到烏干達的11天10夜行程也臨時喊卡。旅客陳先生表示，都已做好出發準備，必要疫苗也都打好了，卻等不來簽證通過消息，反而先接獲旅行社通知，因當地情勢急劇升高，必須暫緩行程、改至明年4月、5月再觀察能不能出發。

根據旅行社向旅客的說明，由於兩案接連發生於同一機場、時間相隔甚短，且處置態樣從扣留證件，升高到拒絕入境遣返。顯示烏國相關執法已非單一偶發事件，恐怕已對台灣旅客形成「系統性作為」，且有持續升級的趨勢。

對此，中華民國外交部表示，有掌握國人在烏干達遭移民官扣留護照及拒絕入境消息。相關案件可能與台灣政府為因應伊波拉疫情升溫，於今年6月2日起暫緩核發該國簽證及暫緩該國人民入境有關。兼轄烏國的駐索馬利蘭代表處也於第一時間與烏干達台商會提供相關國人必要協助。

中華民國外交部提醒，近期若有前往烏干達計畫的國人，應審慎評估可能風險。若於烏國境內遭遇危難或緊急事故，請聯繫駐索馬利蘭代表處，或撥打外交部「旅外國人緊急服務專線」尋求援助。

精華 FAQ

  • 8月初先有持中華民國護照且具烏干達工作許可者，被移民官以新政策為由扣留護照；之後又有另一名台灣旅客在恩特比機場遭拒絕入境，並被原機遣返。

  • 因為同一機場短時間內連續發生扣證與遣返事件，旅行社認為當地情勢急劇升高，恐有持續風險，所以把原訂9月初的11天10夜行程延期到明年4、5月再觀察。

  • 外交部表示已掌握相關情況，研判可能與台灣因伊波拉疫情自6月2日起暫緩核發烏國簽證、並暫緩該國人民入境有關，同時已請駐索馬利蘭代表處提供必要協助。

中華民國 護照

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