澎湖爆惡意棄養 父母失聯 8童擠4坪房 小孩顧小孩

澎湖傳出疑似棄養案，8名兒少住在四坪大隔間，父不聞問、母不知去向，靠成年兄姊輟學打工撫養，廚房堆滿雜物，連煮泡麵都沒辦法。(圖／民眾提供)

AI摘要 文章摘要整理： 澎湖一對夫妻疑似長期棄養13名子女，8名未成年孩子擠居惡劣環境並由兄姊照顧，縣府未即刻安置引發外界痛批。

澎湖縣湖西鄉尖山村一對夫妻生育13名子女，母親8個月前捲走兒女具領社福補助的帳戶離家出走，父親對兒女也長期不聞不問，導致剛成年的兄姊被迫輟學打工，照顧其餘未成年8名弟妹，孩子們擠在僅四坪大、環境極度惡劣且散發異味的破舊隔間內自生自滅，澎湖縣政府以「未達保護程度」為由，未執行緊急處置。

民代砲轟縣府處理作為怠惰消極。法界人士直指父母的行為，已高度涉犯兒少法與刑法遺棄罪，主管機關「於法有疑」。社工學者更痛批，主要照顧者失聯長達半年未被發現，凸顯第一線社安網的風險辨識嚴重失靈。

澎湖縣府秘書長林文藻、社會處長周柏雅、衛生局長陳淑娟等人昨率清潔隊前往案家關懷並擬協助改善環境，但孩童疑似因恐懼不敢開門，一行人在屋外停留約半小時後便離開，衛生局預計今天會再派醫師前往檢查孩童健康。

這戶人家房子約十坪大，屋內堆滿雜物垃圾，環境極差，除去已成年離家打工者，尚有八名未成年孩子困居其中，母親離家時更將幼童身分證、健保卡及領取政府社會福利補助的銀行帳戶全數帶走，導致孩子頓失基本生活保障。附近居民向民代反映，這家孩子長期營養不良，有的凌晨2時許仍在漆黑街頭遊蕩。

「八個小孩擠居四坪大隔間，裡面陣陣異味，縣府根本是怠惰。」澎湖縣議員許育愷日前質詢痛批，湖西社福中心距案家幾步之遙，社會處長周柏雅一次現場都沒去過，完全不了解孩子慘狀。案家母親將生孩子當成領補助的工具，父親則是見錢才出現，「目前在家最大的孩子才14歲，怎麼讓小孩照顧小孩？」他強烈要求縣府動用兒少法向法院聲請緊急強制安置，並凍結遭父母扣留的補助帳戶。

面對議員抨擊，周柏雅坦承確實未曾前往現場，但社會處持續關心。周表示，案家成員年齡層跨度大，涉及就學、照顧等問題，有其複雜度，但尚未達到強制緊急安置的程度。不過許育愷火大痛批，「幼童凌晨在外面跑、沒大人顧，叫沒有安全性問題？」這家幼童長期缺乏關愛與教養，連話都講不清楚，縣府再不緊急安置，「我就帶這群孩子來議會，看哪位官員動惻隱之心！」

周柏雅昨受訪回應，二年前即開案追蹤，民間團體也提供支援，過去曾對父母實施八小時親職教育，但「成效不彰」，村辦公室協助環境整理後也很快亂掉，但依據標準還不到緊急情況，沒有保護性或被虐待問題，安置需要法院裁決與父母配合，12日縣府將開個案研討會，尋求更好解方。

衛福部保護司長郭彩榕說，依兒少法規定，任何人不得遺棄兒少。兒少遭遺棄應依保護案件流程通報，由地方社政單位介入，視個案情況安排親屬、寄養家庭或安置機構等資源，並提供後續保護措施。至於是否安置應由社工評估家庭狀況，以「兒少最佳利益」為優先，協助安排適當安置及保護資源。

長期關懷兒少案件的達承法律事務所律師張庭表示，澎湖縣社會處認定未達緊急安置的說法，於法有疑。只要兒少未受適當養育照顧，即符合兒少法第56條保護安置法源，公權力不宜僅止於定期訪視。

樹德科大社工系主任徐國慶直言，若社工未發現主要照顧者消失，恐凸顯訪視敏感度不足，若早已察覺卻放任不管，也必須檢討制度漏洞。他表示，社工訪視不能只看孩子「有無飯吃」，更應注意主要照顧者是否長期未露面、照顧責任是否悄悄轉移給未成年兒女，避免遭到家長蒙蔽。