疲於奔命 偏鄉長者換駕照要換4趟車 「像障礙賽」

高齡換照新制5月底上路，偏鄉長者為了完成體檢、交通講習與辦手續，來回奔波折騰，引發民怨。（記者陳正興／攝影）

高齡駕駛人換照新制5月31日上路，換照門檻下修至70歲。偏鄉長者為了換照，奔波於體檢、講習、拍照、辦手續，有長者請家人接送33公里才完成，也有人多日往返、騎機車轉火車再搭公車才搞定，大嘆「天龍國官員不懂偏鄉交通的苦」。民代直言換照機制欠缺效率，要求增設據點或一站式換照服務。

高齡換照新制適用人數約128.8萬人，實施迄今逾兩個月。台中區監理所統計，中彰投6、7月符合資換照資格約3萬7000多人，近七成完成。新竹區監理所統計，桃竹竹苗約1萬4000人完成換照，占比約5成。

70歲至74歲駕駛人須通過體檢，參加兩小時安全講習後，可赴監理機關換照；75歲以上得接受認知功能測驗。看似簡易的三步驟換照流程，對住在非市區長者卻得「過關斬將」。

苗栗南庄七旬羅姓老婦須開車赴頭份市區就醫，為了換照，請兒子載她到33公里外的苗栗市監理站參加講習。羅婦說，要不是麻煩兒子，她得騎機車去搭公車，再轉乘火車、公車，單趟要換四趟車疲於奔命。

有長者說，為了能繼續騎機車，換照前先去醫院體檢，參加講習得再跑一趟，還要拍大頭照，但鄉下沒有照相館，先下山去拍照，隔天再跑一趟拿照片，再去監理站換照，為了一張駕照就跑了四、五趟；況且體檢、講習都要線上預約，不會用電腦、手機的長輩「霧煞煞」，「明明開車沒問題，換駕照的每道關卡都像障礙賽」。

苗栗縣議員蕭詠萱說，南庄公車班次少得可憐，長輩沒代步工具「就像沒有腳」，到市區車程至少四十分鐘，就算搭敬老卡計程車，點數也不夠用。新竹縣議員張益生說，換照要顧及長者需求與便利性，他要求縣府、監理單位與醫院合作，提供友善的換照機制，不能讓長輩奔波。

桃園市議員簡志偉說，復興區是偏遠山區，部落長者須開車外出，監理單位只來辦過一次換照服務，就沒消沒息了，他要求增加下鄉場次，最好是定期服務。

弘道老人福利基金會社會服務處長施淑莉說，偏鄉長輩未必知道高齡換照新制，加上受限於交通等問題，監理單位最好下鄉提供一站式服務，除了辦換照業務，結合社工關心長者生活，可延伸其他友善高齡服務。

新竹區監理所表示，每天上午固定辦高齡換照講習，另將提高下鄉場次，9月起擴大與駕訓班推動。台中區監理所說明，偏鄉換照不便，將安排行動監理站與一站式服務。

偏鄉高齡駕駛換照困難 製表／地方社會中心