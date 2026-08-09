綠拿疫苗詐騙打蔣柯 挨轟洗人民記憶 、不要臉

台北市長蔣萬安。（記者余承翰／攝影）

慈濟爆出採購BNT疫苗 遭律師詐騙 10.6億元(台幣，下同，約3287萬美元)，當時的中央防疫指揮中心指揮官陳時中及民進黨人士，連日來抨擊前後任台北市長柯文哲及蔣萬安 抹黑防疫團隊「擋疫苗」，要求他們道歉。民眾黨創黨主席柯文哲昨赴新竹輔選時，受訪時怒批「民進黨政府還有陳時中，真的是不要臉。完全沒有天良、沒有良心。」蔣萬安則說，人民的記憶不會被洗掉。 柯文哲接受聯訪時直言「民進黨政府還有陳時中，真的是不要臉！完全沒有天良、沒有良心！」（記者郭政芬／攝影）

柯文哲指出，當年防疫特別預算有8400億元，結果要口罩沒口罩、要快篩沒快篩、要疫苗沒疫苗，到最後連藥物都供應不足，防疫旅館也不足；政府編了8400億元，自己不買疫苗，逼到鴻海創辦人郭台銘和慈濟創辦人證嚴法師要跳到第一線購買疫苗。

柯文哲說，今天政府不做事，逼得民間走投無路幫忙找疫苗，那現在再來嘲笑說「哦！你們被騙了」，沾沾自喜在打什麼，實在有夠不要臉。

財信傳媒董事長謝金河則挺陳時中付出一切，認為很多人「忘了當下的大不易，甚至顛倒黑白，令人痛心」，批蔣萬安所謂「當時政府買夠疫苗，民間就不用採購」的說法有失公允。

蔣萬安昨回應，首先要感謝民間團體和企業在疫情期間集資採購疫苗讓國人施打，此外要感謝當時在第一線守護人民生命健康安全的醫護人員。

話鋒一轉，他說，今天有些人要洗人民的記憶，記憶是不會被洗掉的；尤其是政府當時阻擋疫苗、為特定疫苗業者講話，人民想打疫苗搶不到的慘痛經過，包括3+11、當時說萬華是破口這些慘痛記憶，人民是不會忘記的。

陳時中日前喊話，指當年初期防疫團隊曾示警疫苗掮客風險，卻遭藍白陣營抹黑「擋疫苗」，現在真相大白，要求當初提出不實指控的政治人物向社會及防疫團隊道歉。國民黨立委徐巧芯在臉書上，引用大量2021年台灣爆發新冠疫情時，陳時中所說金句，表示洗記憶沒有用的。

徐巧芯整理了陳時中金句，包括「我都不能說錯一句話嗎」、「世界怎麼跟得上台灣」、「請大家自主應變」、「太晚我們就不要」、「早說，怎麼不早說」、「我已經負責」。

徐巧芯還列出陳時中金句，包括「3+11沒有會議記錄」、「3+11跟800條人命有什麼關係」、「我敢說現在就是買不到」、「我已有快篩，為什麼要去排隊」、「要怪，就怪病毒吧」、「粗暴言論大可不必」、「不要太不滿」、「疫苗不是用吞的」、「丟鑰匙拿藥」、「類普篩」、「責任來我就扛校正回歸」。

徐巧芯再列出陳時中金句，如「殷實商人（高登小吃採購快篩）」、「不然要怎樣？（高端沒有國際認證要補打）」、「有人不想讓我們高興（採購疫苗）」等。她最後說，洗記憶沒有用的。