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「慈濟為什麼這麼好騙？」 張景森批執行長吃案銷帳

記者蔡晉宇／台北9日電
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行政院前政務委員張景森。（本報資料照片）
行政院前政務委員張景森。（本報資料照片）

慈濟基金會2021年採購BNT疫苗過程遭詐騙引發後續效應。行政院前政務委員張景森臉書發文，點名慈濟執行長顏博文應辭職負責，並呼籲慈濟董事會立即成立外部獨立調查小組，徹查決策及內控制度是否失靈，向社會大眾交代。

張景森表示，慈濟是台灣最受人民信任的公益慈善團體之一，數十年來累積無數志工奉獻，也承載社會大眾的愛心與信任，因此當公益組織發生重大治理問題時，不能以「我們也是受害者」裝無辜，必須誠實面對、徹底檢討。

張景森指出，根據台中地檢署起訴書內容，2021年慈濟採購BNT疫苗期間，基金會高層曾接觸自稱「具有特殊管道的中間人」，相關契約經內部逐級核准，後續並簽訂補充協議，將委任報酬提高至3000萬美元，最後實際匯出約新台幣10.6億元。

張景森質疑，不能只問詐騙集團為什麼這麼會騙，應該要問慈濟為什麼這麼好騙？錢被大大小小的騙子用各種名目掏空了，以後誰還敢捐錢給慈濟？

張景森表示，如果一個管理龐大公益資產的基金會，在交易對手能力、原廠授權、付款條件及風險控管仍有疑點的情況下，仍能一路完成內部核准，如果起訴書記載屬實，那問題就不是某一位承辦人員，而是整個決策與內控制度都出了問題。

對於顏博文的責任，張景森指出，身為基金會最高行政主管，顏博文應負最大管理責任。事件發生後未報案追討損失，還企圖掩蓋事實，吃案銷帳，這種行為難道沒有法律責任嗎？即使沒有法律責任，也難免引發社會及捐款人的疑慮，因此要求顏博文立即辭職並接受調查。

張景森也呼籲，慈濟董事會應成立外部獨立調查小組，由法律、會計、公司治理、公益基金會治理及醫療採購等領域專家組成，全面調查決策流程、交易對手及原廠授權審查、高額委任報酬合理性、內部授權程序、風險管理，以及是否有人重大失職。

張景森說，調查報告應完整公開，若查出有人重大失職，應依法依規處分，必要時追究民事責任；若涉及犯罪，也應主動移送司法機關。

精華 FAQ

  • 他認為慈濟不該只把自己定位為受害者，而應正視治理失靈問題，質疑基金會在交易對手、授權審查與風險控管上為何會一路放行。

  • 他指出顏博文身為最高行政主管，應對事件負最大管理責任；若事後未報案追討，甚至有吃案銷帳之嫌，就更需要辭職並接受外部調查。

  • 他呼籲董事會成立由法律、會計、公司治理與醫療採購專家組成的獨立調查小組，公開檢視決策流程、報酬合理性與內控制度，必要時移送司法。

疫苗 詐騙集團 慈濟

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