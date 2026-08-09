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新聞評論╱民主淪落 台灣人民不如印度「蟑螂」？

聯合報社論
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國民黨上月25日號召民眾上凱道參加「我是人，我反毒台」活動，眾人高舉標語，怒喊「...
國民黨上月25日號召民眾上凱道參加「我是人，我反毒台」活動，眾人高舉標語，怒喊「賴清德道歉，卓榮泰下台」口號，要求政府重視食安。（本報資料照片）

由出身印度賤民階層迪普克發起的政治諷刺運動「蟑螂人民黨」，幾天內就在社群媒體上吸引超過2000萬名粉絲；歷經兩個月抗爭後，終於迫使莫迪政府低頭，教育部長普拉德漢為全國醫學入學考試洩題案負責下台。看看印度、想想台灣，賴政府知道什麼是民意、什麼是責任政治嗎？

在民主國家，政務官因政策失當、施政無能或貪瀆醜聞下台天經地義，但蟑螂人民黨扳倒失職部長卻廣受全球矚目。這不只是因為在印度總理莫迪的強勢執政下，12年來只有一名部長因涉及性醜聞辭職；更因為蟑螂人民黨連正式政黨都不是，卻以一場別具特色的Ｚ世代政治諷刺運動，打敗了印度特殊的經濟社會制度與政治權力結構。

5月中，印度最高法院首席大法官康德將待業青年比作「蟑螂」和「社會寄生蟲」，隔天就催生出「蟑螂人民黨」；迪普克宣布為所有「蟑螂」推出一個平台，替懶人與失業者發聲，名稱刻意模仿執政的「印度人民黨」，入黨資格卻是失業、懒惰、常年掛網與專業抱怨。以AI生成穿西裝、站上講台的蟑螂圖像，立即喚起大批印度青年的共鳴。隨後結合醫學入學考試洩題導致200多萬名學生重考、逾20名學生離世的風波，引爆大規模街頭抗議運動。

莫迪政府雖立即以威脅國安為由，要求封鎖蟑螂運動的Ｘ帳號，甚至將矛頭指向宿敵巴基斯坦等「境外勢力」，但仍難遏阻排山倒海的民怨，最終不得不向人民低頭，讓教育部長請辭滅火。在街頭的青年激動相擁慶祝「蟑螂」勝利、民主勝利的時候，迪普克在Ｘ上驕傲地寫下：「這就是民主。他已辭職了」，「請記住，不要惹蟑螂」！

在台灣，從教育部前陳情的教師，到凱道上籲求食安的人們，看了這一幕，都會感嘆，台灣人民不如印度「蟑螂」！

中聯毒油案延燒一個多月，苯駢芘從何而來、專家會議是否有「門神」等關鍵問題仍未釐清，又持續爆出好幾波苦茶油苯駢芘超標事件。民進黨政府標榜的食安五環徹底破功，人們已經不知道吃什麼才安全；迄今沒有任何官員下台，各部會急著為涉嫌蓋牌吃案的國營事業圍事。凱道上20萬人民呼喊「我是人、我反毒台」，被民進黨鄙視為「鬧劇」，總統府也冷峻飭令上街縣市長「速返崗位」。對照印度蟑螂迷因掀起抗議迫使部長下台，在台灣用AI玩KUSO嘲諷「萊爾校長」卻被查水表，讓人油然而生「吾不如印度蟑螂」之感。

又如教育部，校事會議成為校園濫訴溫床，加劇教師荒，1月全教總發起「廢惡法、救教育」行動，控訴教育部修法無助解決學校困境，反而加速教師退場，形同毀師滅校，教育部長鄭英耀若無力解決應負起責任下台；但面對教師上街抗議，鄭英耀冷回：「老師應該回到學校，把小孩子教得更好」。7月全教產又以鄭英耀已無法讓第一線教師信任，要求賴總統立即撤換不適任教長，但鄭英耀不動如山。台灣民主最大諷刺莫過於，印度「蟑螂」上街就把教育部長趕下台，台灣縣市長上街卻被賴清德趕回崗位，老師上街也被鄭英耀趕回教室。

印度人民黨的權力根深柢固，蟑螂人民黨雖難撼動印度政壇，但成功扳倒教長，仍為印度政治史寫下濃墨重彩的一筆，也給印度「蟑螂們」帶來改革想望。反觀台灣，雙少數執政的賴政府，卻不知責任政治為何物，甚至死嗑民意，力挺失職部長到底。人民驀然驚覺，自己竟然比不上印度「蟑螂」。台灣民主淪落至此，何其可悲！(轉載自聯合報社論)

精華 FAQ

  • 因最高法院大法官將待業青年比作「蟑螂」後，迪普克以此發起諷刺運動，透過AI迷因、社群擴散與青年共鳴，迅速吸引超過2000萬粉絲，形成可觀政治壓力。

  • 在醫學入學考試洩題、重考與學生死亡等爭議引爆街頭抗議後，莫迪政府雖試圖封鎖帳號並指向外部勢力，最後仍讓教育部長普拉德漢請辭，成為民意迫使官員下台的案例。

  • 作者認為台灣面對食安、教育與教師抗爭等問題時，政府未讓失職官員負責，還把上街抗議者趕回原位，與印度抗爭能逼退部長形成強烈對比，因此感嘆台灣民主淪落。

印度

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