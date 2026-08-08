老醫館華麗重生「津本喫茶部」開幕 見證父愛化身文化新地標

嘉義市定古蹟「津本喫茶部食堂（黃文醫師故居）」經近2年修復、克服三度流標、地下水位偏高及結構安全等重重難關，父親節下午開幕。（記者魯永明／攝影）

台灣嘉義市定古蹟「津本喫茶部食堂（黃文醫師故居）」經近2年修復、克服三度流標、地下水位偏高及結構安全等重重難關，8日父親節 下午開幕。這棟近百年古蹟公私協力重現風華，一樓提供咖啡、甜點及餐飲服務，二樓醫學講座、讀書會及社區交流，讓沉睡老屋重新融入市民生活。

▲ 影片來源：聯合新聞網

開幕典禮冠蓋雲集，市長黃敏惠率文化局長謝育哲、議長陳姿妏及多位議員，市長參選人張啓楷、嘉縣長參選人吳品叡，屋主醫師王伯智與兒媳親友，文史社團台圖室、醫界及身障團體到場見證。黃敏惠表示，黃文醫師故居不只是老建築，見證嘉義生活史、醫療史與建築史，透過公私協力完成修復活化再利用，是文化資產保存重要成果。

位於民生北路226號的黃文醫師故居，建於1931年（昭和6年），最初由日籍醫師酒井寅次郎興建，1935年開設「津本喫茶部食堂」，曾是當時知名喫茶店。戰後由嘉義名醫黃文購入，1958年遷入作為診所兼住家，走過日治、戰後不同時代，見證嘉義城市與醫療發展。

建築內保留大正、昭和初期珍貴特色，包括結霜玻璃窗、編竹夾泥牆、玄關櫃及太陽紋欄杆等。修復團隊秉持「修舊如舊」理念，恢復歷史風貌，同時融入現代燈光與空間設計。昔日診所的藥櫃檯則轉化為咖啡吧台，搭配老牆、木構件，以及王俊棠收藏的底片相機、黑白電視等老件，營造復古又兼具生活感的空間。

這棟老屋過去曾面臨改建命運，在地方文史人士奔走下，市府2017年啟動文化資產保存程序，先登錄為紀念建築，2020年正式指定為市定古蹟。修復工程自2023年2月展開，總經費約2753萬元，由文化部及嘉義市政府補助9成，屋主王伯智醫師自籌1成，歷時23個月完成。工程期間歷經三度流標、地下水位偏高、設計變更及鄰房安全等問題，並經11次專家委員會審查，最終完成修復，工程查核獲甲等評鑑。

完工前後仍出現突發狀況。鄰房拆除，原位於室內共用牆轉為外牆，古蹟一度面臨漏水及結構安全疑慮。文化局立即啟動應變，邀集文資委員、修復建築師及結構技師勘查，完成防水及結構補強，持續進行安全鑑定及滲漏水改善。王伯智感謝市府協助，讓原本可能被拆除老屋得以保存並重新活化，不過目前仍有漏水問題，希望後續持續改善。黃敏惠表示，市府會持續協助處理相關問題，確保古蹟修復完善，守護珍貴文化資產。

父親節開幕讓古蹟新生增添傳承意義。王俊棠接手父親王伯智購買修復活化古蹟，與妻子經營，盼讓這棟老屋不只靜態展示古蹟，而是民眾喝咖啡、閱讀、交流、參與文化活動的生活空間。從昔日「津本喫茶部」，到黃文醫師診所與故居，再到今日重新開張咖啡文化空間，這棟老醫館走過近1世紀歲月，將在新一代經營者手中續寫嘉義城市記憶。

嘉義市定古蹟「津本喫茶部食堂（黃文醫師故居）」經近2年修復、克服三度流標、地下水位偏高及結構安全等重重難關，父親節下午開幕。（記者魯永明／攝影）

嘉義市定古蹟「津本喫茶部食堂（黃文醫師故居）」經近2年修復、克服三度流標、地下水位偏高及結構安全等重重難關，父親節下午開幕。（記者魯永明／攝影）

嘉義市定古蹟「津本喫茶部食堂（黃文醫師故居）」經近2年修復、克服三度流標、地下水位偏高及結構安全等重重難關，父親節下午開幕。（記者魯永明／攝影）

嘉義市定古蹟「津本喫茶部食堂（黃文醫師故居）」經近2年修復、克服三度流標、地下水位偏高及結構安全等重重難關，父親節下午開幕。（記者魯永明／攝影）

嘉義市定古蹟「津本喫茶部食堂（黃文醫師故居）」經近2年修復、克服三度流標、地下水位偏高及結構安全等重重難關，父親節下午開幕，屋主醫師王伯智的兒子王俊棠及媳婦。（記者魯永明／攝影）

嘉義市定古蹟「津本喫茶部食堂（黃文醫師故居）」經近2年修復、克服三度流標、地下水位偏高及結構安全等重重難關，父親節下午開幕。（記者魯永明／攝影）

嘉義市定古蹟「津本喫茶部食堂（黃文醫師故居）」經近2年修復、克服三度流標、地下水位偏高及結構安全等重重難關，父親節下午開幕，屋主醫師王伯智致詞。（記者魯永明／攝影）