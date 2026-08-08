阿公與阿嬤重披婚紗 走紅毯、喝交杯酒到「棒打鴛鴦」
台灣基隆市信義區孝深里8日父親節舉辦一場很特別的婚禮，邀請多對老夫妻重新穿上幸福婚紗，重溫攜手相伴的甜蜜時刻，從走紅毯、喝交杯酒，到「棒打鴛鴦」趣味活動，大家笑聲不斷。
▲ 影片來源：聯合新聞網
信義區孝深里8日舉辦「孝深微笑─幸福婚紗祝福典禮」，邀請多對夫妻穿上幸福婚紗、重溫攜手相伴的甜蜜時刻。副市長邱佩琳特別代表市長謝國樑出席，與民政處長呂謦煒及現場貴賓一同見證佳偶幸福時刻，在父親節感受家庭溫暖與幸福的美好。
邱佩琳說，一段婚姻之所以能白頭偕老，並非依靠完美的契合，而是源於夫妻間具備包容、尊重與忍耐的美德，她還提及現場最長壽的一對佳偶，對這些長輩營造和諧家庭與傳承優良精神，表達由衷敬意，感謝大家讓整座城市充滿了愛與正能量。
活動現場洋溢溫馨幸福氣氛，其中還有高齡99歲的阿公跟85歲的阿嬤穿上禮服，在親友及現場貴賓祝福下留下珍貴合影，重拾相識相愛的甜蜜回憶。
從走紅毯、喝交杯酒，到「棒打鴛鴦」趣味活動，大家笑聲不斷，雖然到了最後，夫婦們都手下留情，因為真的捨不得打散這一對對相伴多年的夫妻。
活動選在8日父親節舉行，透過幸福婚紗祝福典禮，讓長輩夫妻在節日中感受家庭溫暖，也讓現場充滿歡笑與感動。 現場安排走紅毯、喝交杯酒，以及「棒打鴛鴦」等趣味活動，讓老夫妻重溫婚禮氛圍，也在親友祝福下留下珍貴回憶。 現場有高齡99歲的阿公與85歲的阿嬤穿上禮服合影，成為最受關注的一對。副市長也表示，長久婚姻來自包容、尊重與忍耐。
精華 FAQ
活動選在8日父親節舉行，透過幸福婚紗祝福典禮，讓長輩夫妻在節日中感受家庭溫暖，也讓現場充滿歡笑與感動。
現場安排走紅毯、喝交杯酒，以及「棒打鴛鴦」等趣味活動，讓老夫妻重溫婚禮氛圍，也在親友祝福下留下珍貴回憶。
現場有高齡99歲的阿公與85歲的阿嬤穿上禮服合影，成為最受關注的一對。副市長也表示，長久婚姻來自包容、尊重與忍耐。
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