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台名醫黃禎憲掛挺藍布條 遭綠營支持者公審 昔看診民眾氣炸力挺

記者邱書昱／台北即時報導
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民眾在Threads上貼文，替醫生黃禎憲打抱不平。(取自Threads)
民眾在Threads上貼文，替醫生黃禎憲打抱不平。(取自Threads)

台北市大安區師範大學附近知名皮膚科黃禎憲診所日前在診所招牌下方貼出藍營參選人布條，遭人拍下後放到社群說可以「避雷」不用去。發文一出，紛紛引出曾經看診的民眾聲援「懸壺濟世的仁醫」，曝光他的過去，不明白為何要用政治立場來否定這樣醫生。

有民眾在Threads上貼文指，黃禎憲在診所前拉出台北市長蔣萬安與議員鍾沛君的競選布條，「各位戰友兄弟姐妹，大家可以避雷不用去了。」也有人指黃禎憲就是國民黨前立委黃昭順的哥哥，表示會有這樣動作不意外等言論。

為此，不少曾經受過黃禎憲看診治療的民眾貼文，大約30多年前，黃禎憲就在新北市板橋開業也是名醫，經常都要看診到半夜，民眾說當時得了皮膚病，怎麼擦藥都還沒好，結果黃看一眼就知道是玫瑰疹，擦了對的藥後就好了。

更有民眾表示，當年八仙塵爆時，免費幫不用住院的患者換藥，其實黃禎憲的妻女遭火災奪走生命，花了4個月時間整理女兒生前作品。「覺得攻擊黃禎憲的人是不是不知道曾經碰過什麼災難，仍站起來努力開業造福病患。」

也有人力挺說，雖然自己討厭藍白，但這樣公審的Threads文真的莫名其妙，人家是懸壺濟世的仁醫，很久以前去看醫生，醫生說沒事，最後連掛號費都退掉，「我完全不明白為何要用政治來否定這樣的醫師。」

Threads文：

https://www.threads.com/@penny.lane5478/post/DbnJE2NE8xD

精華 FAQ

  • 因為診所招牌下方貼出藍營參選人布條，被拍照上傳社群後，有人留言建議大家避雷不要去看診，進而引發爭議與批評。

  • 因為不少民眾認為他是醫術高明的仁醫，曾看過疑難雜症、常看診到深夜，甚至有病患表示他看一眼就能判斷病因，還曾退掛號費。

  • 內文提到他曾在八仙塵爆時免費替不用住院的患者換藥，也提及其家庭曾遭火災失去妻女，之後仍努力開業行醫，讓支持者認為不該因政治立場否定他。

國民黨 蔣萬安

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