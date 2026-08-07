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土城割頸案被害人名解禁 家屬捐500萬台幣設獎學金

記者葉德正／新北7日電
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土城割頸案歷經3年，被害少年「楊承勳」姓名獲解禁，楊父感嘆說，孩子終於可正大光明...
土城割頸案歷經3年，被害少年「楊承勳」姓名獲解禁，楊父感嘆說，孩子終於可正大光明存在。（記者葉德正／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

土城割頸案將滿3年，新北教育局經審議同意公開被害少年姓名，家屬感嘆終於獲得遲來正義，並捐款設獎學金及求救鈴回饋社會。

土城割頸案將滿3年，新北市教育局前天審議後，同意基於公益用途公開被害學生姓名「楊承勳」。楊父昨開記者會說，這對家屬而言是「遲來的一點點正義」，孩子終於能很光明正大地存在；他宣布從捐款中提撥500萬元（台幣，下同）成立公益獎學金，另支持死者母校安裝求救鈴，期盼憾事不再發生。

楊姓少年父母昨由市議員石一佑陪同，在新北市議員開記者會。楊父指出，少事法規範下，連自己孩子的名字也受到限制，人已經不在，還要隱姓埋名不能提起，真的沒辦法接受。

石一佑說，經過各方長時間努力，教育局終於完成審議程序，這只是起點，希望未來持續推動兒少權益保障，讓類似事件制度更加完善。

楊父也在記者會中宣布，為延續社會各界善意，將在孩子生前就讀的國中成立「楊承勳清寒優秀學生獎助學金」，協助低收入戶及中低收入戶學生，希望完成兒子生前樂於助人的心願；另捐助50萬元作為校園緊急求救鈴設備，提升校園安全。

對未來校園安全，楊父表示，孩子遇害時，事發樓層剛好沒有教師，學生想求救也沒辦法，因此希望各校逐步設置緊急求救鈴，發生緊急狀況除有警示效果，也能讓其他樓層教師趕往協助。

新北市教育局說，今年3月9日與家屬充分溝通並取得同意，依法邀相關機關、兒少福利團體及媒體代表審議，在兼顧兒少最佳利益、個人資料保護及公共利益等面向綜合考量後，依法作成揭露死者姓名決議。

精華 FAQ

  • 教育局在與家屬充分溝通並取得同意後，依法邀集相關機關、兒少團體與媒體代表審議，綜合考量兒少最佳利益、個資保護與公共利益，最後決議揭露死者姓名。

  • 楊父宣布從捐款中提撥500萬元成立「楊承勳清寒優秀學生獎助學金」，協助低收入與中低收入戶學生；另捐50萬元給母校，作為校園緊急求救鈴設備經費。

  • 楊父指出，事發時樓層沒有教師，學生想求救卻無助，因此希望各校逐步設置緊急求救鈴，讓緊急狀況能立即發出警示，也能通知其他樓層教師迅速趕到協助。

教育局

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