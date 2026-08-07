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台大醫院研究：瘦瘦針可降13種癌風險 降幅達41%

記者林琮恩／台北7日電
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文章摘要整理：

台大醫院研究發現，無糖尿病的肥胖成人持續使用GLP-1藥物，除可減重外，也能降低13種肥胖相關癌症風險，整體降幅達41%。

除了減重，瘦瘦針還可降低致癌風險。台大醫院最新一項研究發現，無糖尿病、體重肥胖成人持續使用GLP-1類型藥物，可有效減重，且可降低大腸直腸癌、停經後乳癌、子宮內膜癌等13種癌症風險，降幅達四成一，其中胰臟癌、子宮內膜癌、大腸癌最為明顯。

該項研究主要負責人為台大醫院婦產部婦癌科醫師許恒誠，他及新竹台大分院婦產科主任江盈澄、陽明交通大學統計所教授林聖軒等人，與美國Houston Methodist研究團隊合作，利用美國大型電子病歷資料庫TriNetX，分析2014年至2025年間沒有糖尿病、且未曾罹患癌症的肥胖成年人，最後分析16萬多名配對個案，平均追蹤二年。

許恒誠指出，此研究共有兩大發現，一為罹癌風險顯著下降，相較於僅靠飲食或運動控制的族群，使用GLP-1 藥物的患者未來罹患13種肥胖相關癌症的整體風險大幅下降了四成一。再者，不分性別、體重與藥物種類，該成分保護效益廣泛，無論男女、BMI數值是否大於40，甚至使用不同的GLP-1藥物，皆顯示出癌症發生率下降趨勢。

台大醫院婦科主任陳啓豪指出，研究證實，肥胖與子宮內膜癌具關聯性，子宮內膜癌高居國內十大癌症第五位，與飲食西化、肥胖比率、女性雌激素上升有關。

精華 FAQ

  • 研究顯示，GLP-1類瘦瘦針不只具減重效果，還可能降低肥胖相關癌症風險。對無糖尿病的肥胖成人而言，持續使用後，13種癌症整體發生率明顯下降。

  • 研究團隊利用美國TriNetX大型電子病歷資料庫，分析2014年至2025年間、沒有糖尿病且未曾罹癌的肥胖成年人，最後納入16萬多名配對個案，平均追蹤2年。

  • 研究指出，胰臟癌、子宮內膜癌與大腸癌降幅最明顯，且效果不分性別、BMI是否大於40或不同GLP-1藥物類型。醫師也提醒，肥胖與子宮內膜癌關聯密切。

癌症 台大

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