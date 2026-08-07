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他辭去竹科工作參加府院的「百億海外圓夢」 行前卻被喊卡

記者許維寧／台北7日電
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賴清德總統（左）七月出席「青年百億海外圓夢基金計畫」成果展，勉勵青年朋友勇敢逐夢...
賴清德總統（左）七月出席「青年百億海外圓夢基金計畫」成果展，勉勵青年朋友勇敢逐夢，6日卻傳出有錄取民眾，出發一個月前遭終止計畫。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

青年辭職參加教育部百億海外圓夢計畫，卻因加拿大合作大學片面變更合約而在出發前被喊停，教育部承諾補發工資與費用並修訂制度。

府院近年力推「青年百億海外圓夢基金計畫」，豪擲上億元補助青年出國圓夢，賴清德總統7月初才出席活動，昨天卻傳出有民眾辭去工作參加海外翱翔組，教育部接洽合作的加拿大當地大學，卻在出發1個月前終止計畫。教育部則坦言，對外海合作機構、大學要求償，實務操作上有很大的困難。

有民眾於threads上表示，錄取青年百億海外圓夢計畫第二梯次「AI演算法遠征隊」，計畫為期110天，原訂前往加拿大渥太華，與實驗室進行機器學習及大型語言模型研究，但就在出發前一個月收到計畫終止通知，表示合作單位因不可抗力因素取消。但錄取後已特別為計畫辭去竹科工作，現在還無法領失業補助，痛批教育部不協商也不負責。

教育部青年署副署長諶亦聰表示，該案補助95萬。今年6月，L大學表示，因加拿大安大略省國際交換實習生政策縮限，我方學生、政府須重新簽約，駐加拿大經濟文化代表處找律師審視合約，卻發現合約非常不對等，責任主要都在我方身上，只能無條件配合。但律師沒有放棄，持續跟L大學討論，對方始終沒有意願，後來便終止討論。

已通過審核但合作單位片面更改合約，我方是否有應對措施？諶亦聰表示，教育部與海外大學、智庫等合作，過去也花了非常多心力維繫雙邊關係，但若要求償，實務操作上有很大的困難，也真的很難做出相關防範，「我們已經是合作單位。」都傾向相信對方。

諶亦聰指出，現階段已無法幫當事人找替代方案，但教育部專案辦理，5月25日發送錄取通知、7月25日終止計畫，2個月的時間會補發當事人基本工資，取消機票、住宿等費用也會一併補償。當事人要求再次參加的機會、保障受影響錄取生名額，由於目前還不能確定明年合作案，再者，合作單位也要親自審核資料等，無法保證明年一定有案子能安排。

諶亦聰也說，今年青年翱翔組計340案，包含該案在內，有兩間加拿大大學發生狀況、4人受影響，其他338案均正常執行。但教育部也發現，現有合約、簡章尚未訂立補償方案，正在修訂明年簡章與契約，屆時會有更細緻的方案。

精華 FAQ

  • 他原本錄取海外翱翔組，已為赴加拿大研究辭去竹科工作，卻在出發1個月前收到終止通知。教育部表示，主因是合作大學與當地政策變動，導致計畫無法續辦。

  • 教育部指出，合作單位因加拿大安大略省政策縮限而要求重簽合約，但新合約對我方非常不對等。雖曾透過駐加代表處與律師協商，對方仍無意續談，只能終止合作。

  • 教育部表示，將補發當事人2個月的基本工資，並退還或補償機票、住宿等相關費用。但因明年合作案尚未確定，也無法保證能提供再次參加或保留名額。

賴清德 加拿大 教育部

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