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「物價溫和上漲」？台上月CPI增2.54% 連3月破通膨警戒線

記者陳素玲／台北7日電
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美伊戰事一拖再拖，牽動能源價格走勢，學者認為將成為物價走向重要關鍵。（本報資料照...
美伊戰事一拖再拖，牽動能源價格走勢，學者認為將成為物價走向重要關鍵。（本報資料照片）

主計總處昨天發布7月消費者物價指數（CPI）年增率2.54%，雖較6月略降，但仍連續三個月破2%通膨警戒線，主因美伊戰事推升7月國內汽柴油價格，油料費漲幅逾一成，加上燃油附加費推升國際機票價格；且外食及房租等費用持續上漲，其中外食費年增率3.05%，創六個月新高，民眾外食壓力未見舒緩。學者分析，戰事不確定性、氣候異常等因素都是物價變數，判斷全年通膨率仍會突破2%，約2%至2.5%之間。

對於物價連續三個月突破通膨警戒線，主計總處綜合統計處科長蔡秀慧解讀「物價屬於溫和上漲」，預估8月若颱風未造成農產太大災損，CPI增幅有機會再降，但仍會大於2%。

此外，AI需求太熱，持續推高7月進口物價指數及生產者物價指數，AI通膨現象未解。7月生產者物價指數（PPI）年增率16.94%，創2021年發布以來最大漲幅；新台幣計價進口物價指數增幅28.19%，創1977年1月以來、近50年最高，主要反映記憶體等電子零組件價格上漲及缺料，影響所及，7月電腦及軟體等教養設備年漲8.23%，創44年七個月最大漲幅。

蔡秀慧分析，若以美元計價，7月進出口物價指數16.64%與6月16.66%相當，但7月新台幣貶值9%，因此新台幣計價進出口物價指數漲幅較6月更高，且進口商品主要製造出口商品，國內只有少數3C終端產品受影響。

主計總處指出，7月CPI年增率2.54%，若扣除蔬果及能源，核心CPI上漲2.38%。其中民眾最有感的是食物價格漲幅2.49%，近十個月最高，其中雞蛋漲幅9.56%最高；外食漲幅3.05%，則是今年2月以來最高。

對於外食費始終居高不下，連續兩個月高於3%，蔡秀慧表示，今年2至5月年增率也是2.9%左右，主要是廠商反映營運成本所致，與前幾年外食費年增率動輒4%、5%相比，相對回穩。

中央大學經濟系教授吳大任指出，美伊戰事是國內物價走向重要關鍵，能源對台灣壓力特別大，唯一好處是政府有能力凍漲油價，降低衝擊。台灣因為所得稅繳得多，證交稅也超徵，政府有資源可以干預油電價格，油電價格影響相對較小，以致CPI數據與美國比較仍算溫和。

他認為，隨著年底選舉腳步接近，政策一定會降低民眾生活壓力，只是廠商還是會面對原油價格上升，影響產業生產成本，如果原油價格持續上升，廠商就會轉嫁給消費者，這部分不容忽視。

精華 FAQ

  • 主因是國際油價受美伊戰事影響上揚，帶動國內汽柴油與機票價格上漲，外食、房租也持續攀升，使7月CPI年增率達2.54%，連3個月高於2%。

  • 食物價格年增2.49%，其中雞蛋漲幅9.56%最明顯；外食費年增3.05%，創6個月新高。房租與燃油附加費也持續上升，讓生活壓力未見明顯舒緩。

  • AI需求推升記憶體與電子零組件價格，加上新台幣7月貶值約9%，使新台幣計價進口物價年增28.19%，PPI也飆至16.94%，顯示上游成本壓力仍強。

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