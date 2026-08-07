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NCC空城衝擊 進口3C產品全卡關 政院急派職代應變

台灣新聞組／台北7日電
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NCC委員會唱空城導致相關業務恐停擺，民眾與科技業者權益受損，行政院指出，現由N...
NCC委員會唱空城導致相關業務恐停擺，民眾與科技業者權益受損，行政院指出，現由NCC主秘暫代處理相關業務。（記者邱德祥／攝影）

國家通訊傳播委員會（NCC）進入沒有委員的空窗期，國外進口3C產品首當其衝，NCC無法辦理進口核准函卡在海關，科技業新品所需的「製造核准證明函」因無人可審全面停擺，連船舶、飛機使用的無線電執照到期，恐也無法航行。為解決此困境，行政院發言人李慧芝表示，現階段是由主任秘書代為處理相關業務。

NCC委員任期於7月31日屆滿，8月1日又沒有新的委員上任，NCC委員會無法召開，不僅廣電節目內容無法裁罰、法律政策無法修改，現在甚至連基本的行政處分也無法執行。

NCC進入無委員空窗期後，射頻設備業務審核大幅停擺。據了解，科技業者陳情聲音不只湧入藍綠立委辦公室，近期還向府院高層表達擔憂，行政院為此於周一與NCC討論如何解決。

知情人士指出，舉凡採購、薪資發放等攸關NCC基本運作的事務，恐因無人核章而無法執行，主秘溫俊瑜擔任「職務代理人」處理行政庶務，在合法範圍內維持機關的日常運作。

NCC目前除對外業務受影響，內部行政作業也面臨困難。公家單位的公文出手前，必須蓋上機關大章、機關首長小章，也就是一般所謂的「大小章」必須到齊，才能合乎行政處分形式要件。現在NCC雖有大章、卻沒有小章，等於一張行政處分都開不出來。

民眾受到最大的衝擊，是從國外訂購被歸類為射頻器材的3C產品，可能在海關被卡。另外，電信業、科技製造業、交通運輸相關企業也會受到影響。

國民黨立委黃健豪表示，這兩天已有上市公司因要等NCC審核通過，設備卡在海關，行政院不能「兩手一攤」，應盡快協調各部會處理此事。

民眾陳小姐透露，上個月她跨國訂購一套「專業套組攝影器材」，7月底收到通知貨物已寄來台灣，相關通關文件都已備妥，卻接獲廠商合作的報驗行通知「由於NCC沒有主委，無法發放許可證」。

陳小姐致電NCC求證，對方無奈表示「民眾很多東西都被卡住無法清關」，報驗行還透露NCC曾向業者說，「就算現在選出主委，因累積申請量太大，核准過程恐怕也會很冗長」。

精華 FAQ

  • 因NCC委員任期到期後未補人，委員會無法召開，致使進口核准、製造證明函與各項審查都停擺，貨物通關與證照核發因此受阻。

  • 受影響的不只一般民眾從海外訂購的3C與攝影器材，還包括電信業、科技製造業、交通運輸相關企業，連船舶、飛機無線電執照都可能受波及。

  • 行政院發言人表示，現階段由NCC主任秘書代為處理相關業務，在合法範圍內維持機關日常運作，但積壓案件仍可能使審查進度延宕。

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