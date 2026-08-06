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4萬以下不得寫「面議」 台薪資揭露7年未調將增至5萬

記者葉冠妤／台北6日電
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為促進薪資透明、改善低薪，勞動部規定經常性薪資4萬元以下的職缺，不得寫「面議」，...
為促進薪資透明、改善低薪，勞動部規定經常性薪資4萬元以下的職缺，不得寫「面議」，必須揭示薪資範圍。圖為上班族。（記者曾原信／攝影）

為促進薪資透明、改善低薪，勞動部規定經常性薪資4萬（台幣，下同）以下的職缺，不得寫「面議」，必須揭示薪資範圍。勞動部近年研議再提高揭露門檻，至今只聞樓梯響。最新審計報告指出，去年初任人員平均薪資已經3.9萬，逼近4萬大關，超過七年未調整的揭露門檻，早就無法反映勞動市場薪資水準。

勞動部官員說，目前朝向最低工資1.75倍的方向研議，目前仍在法制作業中。若以今年最低工資2萬9500元計算，揭露門檻為5萬1625元。

勞動部在2018年修訂「就業服務法」，明定事業單位徵才薪資未超過4萬，必須揭示薪資範圍，不可再寫「面議」；並且公布指導原則要求應以區間、定額或最低數額擇一揭示，區間以不超過5000元為宜。違者處6萬以上、30萬以下的罰鍰。

當初的4萬門檻，是以2017年初任人員平均薪資2萬7055元乘以1.48倍，但隨著初任人員薪資年年提升，勞動部兩年前開始研議提高揭露門檻，以2023年初任人員薪資3萬5000元計算，乘以1.48倍，約5萬1800元，初擬門檻訂為5萬，涵蓋約九成職缺。

不過，顧及修法頻繁性，行政院經濟發展委員會於2024年10月決議，改以最低工資的一定倍數作為揭露數字，門檻隨最低工資調升，當時要求勞動部研議方向為最低工資的1.75倍。

但審計部指出，2025年的初任人員平均薪資為3.9萬，已趨近現行薪資揭露門檻，超過七年未檢討，迄今勞動部仍無作為。

中央大學人力資源管理研究所兼任副教授辛炳隆表示，他贊成門檻不要訂死，而是隨最低工資浮動調整，但資訊揭露只是第一步，有必須評估政策成效，對求職者來說，是否為有用資訊，對增加薪資有沒有幫助？對求才企業來說，是否真的帶來給薪壓力？

辛炳隆指出，之前做過研究，當薪資以區間揭露時，比如3.5萬到4萬，大多數的求職者更在意區間下限，建議也一併檢討5000元的區間範圍。

政大勞工所名譽教授成之約說，揭露薪資水準，目的是要減少勞動市場上的資訊落差，但未必能改善低薪，他也提醒，為什麼是乘以1.75倍，而不是其他倍數，勞動部必須論述清楚。

精華 FAQ

  • 依現行規定，經常性薪資4萬以下的徵才職缺不得再寫「面議」，必須以區間、定額或最低數額揭示薪資範圍，違者可處6萬以上、30萬以下罰鍰。

  • 因現行4萬門檻已超過7年未調整，去年初任人員平均薪資已達3.9萬，接近門檻，難以反映勞動市場水準，因此研議提高並改採與最低工資連動。

  • 若以今年最低工資2萬9500元計算，1.75倍約為5萬1625元。勞動部目前朝此方向研議，但仍在法制作業中，尚未正式定案。

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