10天9夜漢光演習首日 臨機應變實戰驗收

國軍UH-60M黑鷹直升機隊在南部某營區演練兵力登機，隨即升空朝北部戰術位置飛去。（記者劉學聖／攝影）

歷時10天9夜的年度漢光演習昨起展開，各作戰區部隊依據作戰計畫及狀況展開各項應變。陸軍昨天特別出動一架CH-47SD「契努克」運輸直升機及六架UH-60M黑鷹直升機，載運近百位裝甲旅官兵，由高雄北上增援北部作戰區，驗證航空特戰與裝甲部隊協同跨區增援的能力。

漢光第42號演習預計從「備戰部署」、「戰力防護及保存」、「聯合反登陸」，推演到「縱深防禦及持久作戰」等階段。今年進一步深化無劇本與去中心化任務式指揮，著重戰術層級的雙向溝通與臨機狀況處置。

國防部 長顧立雄昨在立法院說，從之前的電腦兵推、指揮所演習，立即備戰操演、聯合防禦操演，到漢光實兵演習，整個都是透過實戰化的訓練方式，如今等於是一系列訓練的總驗收，採取「有想定、無劇本」，不斷以臨機的方式連續狀況下達，驗測指揮官的判斷、決策及命令下達。他強調，訓練是戰力的根本，訓練只有更好，沒有最好。

另外，近期在各項演訓中，普遍常見美軍和美方顧問人員在場指導與觀摩，官方態度低調，因此被外界戲稱為「美語老師」。顧立雄昨表示，台美軍事交流愈來愈緊密，我方透過吸收美軍的實戰經驗，協助提升國軍整體作戰能力，我方都樂於透過與友盟的合作，強化整體建軍備戰工作。

昨漢光演習首日，隨著操演命令下達，各作戰區部隊也依據作戰計畫及狀況展開各項應變，新竹機場幻象2000機隊昨轉場花蓮進行戰力保存，海軍艦艇也陸續出海展開疏泊。

同時，為驗證戰時跨區快速增援及立體機動能力，陸軍特別模擬北部地區遭敵軍攻擊、急需兵力增援，由駐守南部的陸軍裝甲聯兵旅擔任增援部隊，出動1架CH-47SD「契努克」運輸直升機及6架UH-60M黑鷹直升機執行空中兵力投送任務。近百位全副武裝官兵、背負個人裝備，在短短數分鐘內依照地面引導人員指揮登機，驗證航空特戰部隊與裝甲部隊協同作戰能力。所屬的戰甲車隊也在稍後北上，增援投入北部作戰任務。

但演習首日也傳出軍機意外。空軍嘉義基地1架F-16戰機，昨晚執行夜航訓練返場降落時衝出跑道，所幸飛官平安，未造成傷亡。空軍司令部表示，因降雨跑道溼滑，飛機減速效能降低，導致偏離跑道。

5日是漢光42號實兵演習首日，大批愛國者飛彈車輛出現在高雄鬧區街頭，準備移防到指定陣地。（記者劉學聖／攝影）