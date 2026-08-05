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漢光演習 天弓三型防空飛彈首次放列台北市區

記者蘇健忠／台北即時報導
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天弓三型防空飛彈上午首次放列台北市區，原本預計0600就位，演習人員早早在054...
天弓三型防空飛彈上午首次放列台北市區，原本預計0600就位，演習人員早早在0540就升起彈箱。(記者蘇健忠／攝影)

天弓三型防空飛彈今(6)上午首次放列台北市區，原本預計06：00就位，演習人員早早在05：40就升起彈箱，隨即拉起偽裝網。不少早起運動民眾看到天弓三型防空飛彈十分好奇。

國防部報告指出，部署天弓三型防空飛彈系統，運用其防空與機動作戰能力，可強化東、西部防空火網，針對來襲導彈的攻擊，具陣地自身防護並提供週邊重要目標防護能力，可因應威脅，有利達成整體防空作戰任務。

天弓三型（弓三）防空飛彈系統是由國家中山科學研究院自主研發的陸基中遠程防空與反飛彈系統，主要負責攔截戰機、巡弋飛彈、反輻射飛彈及短程戰術彈道飛彈，與美製愛國者飛彈陣列共同構成台灣低層至中層防空的主力火網。

天弓三型飛彈：採用極音速單節固態火箭與主動終端尋標器，具備高度靈活的迎擊能力。機動垂直發射架：採車載垂直發射設計，每車可承載四具彈箱，並可混裝或依需發射弓二、弓三彈藥。相列雷達車：搭載被動電子式掃描相列雷達（PESA），執行目標搜索、敵我識別與電子反反制。戰術中心車：擔任作戰指揮中樞，負責威脅評估、目標識別及火控調度。

天弓三型防空飛彈上午首次放列台北市區，原本預計0600就位，演習人員早早在054...
天弓三型防空飛彈上午首次放列台北市區，原本預計0600就位，演習人員早早在0540就升起彈箱。不少早起運動民眾看到天弓三型防空飛彈十分好奇。(記者蘇健忠／攝影)

天弓三型防空飛彈上午首次放列台北市區。(記者蘇健忠／攝影)
天弓三型防空飛彈上午首次放列台北市區。(記者蘇健忠／攝影)

天弓三型防空飛彈上午首次放列台北市區，原本預計0600就位，演習人員早早在054...
天弓三型防空飛彈上午首次放列台北市區，原本預計0600就位，演習人員早早在0540就升起彈箱，隨即拉起偽裝網。(記者蘇健忠／攝影)

精華 FAQ

  • 這次是在漢光演習期間首次放列台北市區，演習人員清晨就完成升起彈箱與拉設偽裝網等部署動作，讓外界首次在市區內看到弓三出現。

  • 國防部指出，天弓三型具備防空與機動作戰能力，可強化東、西部防空火網，並對來襲導彈提供陣地自我防護與周邊重要目標的保護。

  • 天弓三型由飛彈、機動垂直發射架、相列雷達車與戰術中心車組成；分別負責攔截目標、車載發射、搜索識別與電子反制，以及作戰指揮與火控調度。

國防部 彈道飛彈

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