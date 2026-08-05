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台包租龍頭兆基爆雷 白營質疑他圖利 花敬群怒斥：指控太惡劣

台灣新聞組／台北5日電
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台灣包租代管龍頭兆基集團相關企業近日爆發財務危機，國家住都中心董事長花敬群4日說...
台灣包租代管龍頭兆基集團相關企業近日爆發財務危機，國家住都中心董事長花敬群4日說，將與各地方政府、公會及業者共同研商後續應變措施。（記者蘇健忠／攝影）

台灣包租代管龍頭兆基集團相關企業近日爆發財務危機，外界關注是否波及社會住宅包租代管業務，民眾黨立院黨團更質疑國家住都中心董事長花敬群涉及圖利。花敬群強力回擊，強調自己從不介入中心招標評選案件，且兆基從柯市府時代就一直是雙北及桃園市府最主要社宅協力廠商，「如果有圖利，那是誰圖利？」直指民眾黨抹黑。

針對兆基爆雷，民眾黨立院黨團昨表示，花敬群與兆基前董事長李建成是爬山好友，是否替兆基背書，讓其取得國家數十億元包租代管服務費，要求北檢介入調查是否涉及圖利。對此，花敬群批指控太過惡劣，稱他從不介入中心招標評選案件，且兆基一直都是雙北及桃園市府最主要社宅協力廠商，從柯市府時代就是如此，「如果有圖利，那是誰圖利？」要求民眾黨團自己查清楚。

花敬群為了兆基風波親上火線，強調目前財務問題主要涉及兆基屋管前董事長、趙姬投資負責人李建成，以及寄居蟹公司董事長林佑任另外成立的投資公司，現階段並未看到對兆基物管及寄居蟹租屋公司的營運造成明顯影響，兩家公司仍正常運作，呼籲房東及房客安心。

他坦言，這次事件短期內難免影響房東與社會大眾的信心，住都中心除持續掌握業者營運狀況外，也將與各地方政府、公會及業者共同研商後續應變措施，協助建立案件轉銜機制，維持包租代管制度穩定運作。

花敬群表示，目前掌握兩家公司包租代管案件，現階段兆基服務的社宅包租代管大約是2萬3000件，其中8000多件是中央，約1萬5000件是縣市政府；寄居蟹的案件大概有6800多件，這部分都在積極盤點掌控。政府與住都中心持續進行風險控管，一旦未來發生服務無法銜接或公司無法正常營運的情況，已著手規畫案件轉銜機制，並將與六都租賃住宅服務公會及相關業者討論承接方案，確保房東、房客權益及服務不中斷。

此外，兆基屋管大股東趙姬爆發財務危機後，兆基第二大股東宏碁已出手，據了解，為推動兆基公開發行並朝上市櫃邁進，兆基上周舉行董事會，要求原董事長李建成卸任，宏碁則同意將推薦總經理及董事長人選，內部已有共識，待報請董事會通過後上任。知情人士指出，觀察宏碁接手兆基營運機率高，新指派接替人選也與宏碁集團有關聯，且對不動產市場有一定熟悉度，目前只等通過程序。

精華 FAQ

  • 民眾黨認為花敬群與兆基前董事長李建成是爬山好友，懷疑他替兆基背書，讓業者取得國家數十億元包租代管服務費，因此要求北檢介入調查。

  • 花敬群強調自己從未介入住都中心招標評選案件，並表示兆基從柯市府時代起就是雙北及桃園的重要社宅協力廠商，若有圖利也應先查清楚是誰圖利。

  • 花敬群表示，目前財務問題主要涉及相關投資公司，兆基物管與寄居蟹租屋公司營運仍正常；政府已盤點約3萬件案件，並規畫轉銜機制確保服務不中斷。

民眾黨

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