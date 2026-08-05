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啟用47年…桃機一航廈老破舊 重建？改建？明年公布

記者胡瑞玲／台北5日電
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桃園機場第一航廈啟用已47年，隨著建物老舊，桃機公司將評估是否要重建。圖為桃機一...
桃園機場第一航廈啟用已47年，隨著建物老舊，桃機公司將評估是否要重建。圖為桃機一航廈北側A1-A3候機室建築物外觀。（記者黃仲明／攝影）

桃園機場第一航廈啟用至今已有47個年頭，逼近建築耐用年限50年的大關。交通部航政司長韓振華昨表示，一航廈未來是要整建還是重建，明年規畫方向會出爐。對此，旅遊業者直言，一航廈確實太舊，重新翻新為必走的路，否則軟硬體頻故障不僅造成旅客困擾，也有損國門門面。

航空運輸需求持續成長，桃園機場去年出境旅客數達2570萬人次，今年上半年旅客量更達2580萬人次，預估全年旅客量可突破5000萬人次，創歷史新高。

桃園機場第一航廈1979年2月26日啟用，目前主要負責多數亞洲及廉價航空航班，二航廈2000年7月落成啟用，主要負責歐美及部分亞洲長程與區域航班的營運，至於三航廈首波啟用的北登機廊廳已於去年底正式營運，主體航廈與全航廈預計於2027年全面完工啟用。

啟用已47年的一航廈儘管曾在2010年拉皮整修，同時向外擴充面積，然而隨著逼近建物耐用時限50年，近期頻頻發生漏水、跳電、行李履帶故障等問題，造成旅客行程大延誤，甚至還發生過汙水管線阻塞，導致糞水從天花板漏出事件。

交通部表示，第一航廈雖曾整建，但當年很多設計、施工及變更設計相關資料未能完整保存，增加維修困難，加上結構已老舊，安全考量，遲早要重建。韓振華指出，桃機三航廈及第三跑道、高雄機場新航廈、台中機場擴建等建設，估計未來20年需投入6000億元（新台幣，約188億美元），其中，也包含第一航廈規畫。桃園機場目前正在評估、規畫，確認後會提送至交通部，待第三航廈於明年底完工後，一航廈的初步方案也會公布。

至於第三航廈衛星廊廳或第四航廈的興建，韓振華說，不管是衛星廊廳或第四航廈的興建計畫，均規畫利用第三航廈延伸的腹地，將視第一航廈重建後的情況再作規畫，明年會一併公布。

創新旅行社董事長李奇嶽說，第一航廈曾為亞洲第一名的大機場，樟宜機場建設時還曾來第一航線取經，未料這47年台灣機場從未進步，如今台灣已看不到樟宜機場車尾燈。台灣出境人數今年預估破5000萬人，機場設備及服務勢必要能跟得上世界級的等級，重新翻新為必走的路。

精華 FAQ

  • 因為一航廈已啟用47年，接近建築耐用年限50年，且近期常出現漏水、跳電、行李履帶故障等問題，甚至有汙水外漏事件，顯示老舊程度已影響營運與旅客體驗。

  • 交通部表示，一航廈過去整建資料保存不完整，維修更困難，加上結構老舊，安全上遲早要重建；目前正評估規畫，預計待第三航廈明年底完工後，明年公布初步方案。

  • 旅遊業者認為一航廈太過老舊，重新翻新是必走之路，否則軟硬體頻繁故障不僅會造成旅客困擾，也會損及台灣國門門面，難以因應未來破5000萬人次的出境需求。

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