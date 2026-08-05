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員工早示警…隱匿毒油 陳其邁轟無良廠商「該倒就倒」

台灣新聞組／台北5日電
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高雄市長陳其邁怒批中聯油脂隱匿未通報是無良廠商，「該倒就要倒」。（記者徐白櫻／攝...
高雄市長陳其邁怒批中聯油脂隱匿未通報是無良廠商，「該倒就要倒」。（記者徐白櫻／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

中聯油脂毒油案傳出員工早已示警卻未通報，陳其邁痛斥廠商惡質並要求修法、追究相關股東與責任人。

中聯油脂致癌油案延燒，鏡週刊報導早在今年4月就有員工主動示警油品品質異常，公司卻持續出貨。高雄市長陳其邁昨天怒批中聯油脂隱匿未通報是無良廠商，可惡至極，要負起賠償責任，如果內部管理涉及包庇、隱匿，真是罪無可赦，非常惡質；福壽、福懋油、泰山等作為主要股東，當然也要負起連帶責任，對於這類廠商不用考慮任何成本，「該倒就要倒」。

陳其邁說，周刊報導中聯油脂員工4月就知道，公司也都知道，這種惡質的廠商，歐盟過去對這類業者的態度很清楚，「應該讓它倒」；中聯油脂還有什麼話說呢？他呼籲檢調單位應替民眾守住食安防線，務必追查到底。

中聯油脂蔣姓襄理表示，此案迄今有很多傳言，不便再對外回應，等檢方和衛福部食藥署調查說明。至於陳其邁批評「無良廠商該倒就倒」，蔣姓襄理說「沒有回應」。

台中地檢署日前發動3波搜索，傳出過濾查扣多支手機、還原對話內容，發現中聯員工今年4月就在工作群組反映巴西黃豆爛爛、怪怪的等語，公司高層疑已得知異常，恐有「隱匿通報」行為。中檢昨表示，周刊報導內容非中檢提供，不知悉周刊所述來源為何，此案仍偵辦中，所查扣手機數量、手機數位採證的內容與對話，屬於偵查核心內容，不便對外說明。

中聯毒油風暴暴露食用油管理制度漏洞，陳其邁說，油品從原料、精煉前粗油，到精煉後的食用油成品共分為4個階段，現行規定對食用油脂訂有苯駢芘限量2ppb標準，但前端包括原料、粗油及精煉等階段，仍未訂定相對應管理標準，雖然食品安全衛生管理法規定須辦理查驗，但制度仍有不足。

陳其邁說，歐盟在油品尚未進入食用級的粗膠原油階段前，即已建立嚴格的流向管理制度，包括標示、文件及流向申報等管理措施，他希望盡速完成修法，研議是否比照歐盟作法，讓油品煉製各階段均納入申報及管理，強化食品業者責任。

此外，台北市議員張斯綱、鍾沛君、柳采葳昨至台北地檢署，告發台糖公司董事長吳明昌涉嫌在中聯毒油事件中隱匿苯駢芘超標、未通報，犯瀆職罪，請檢調追查相關單位是否「蓋牌」。

張斯綱表示，台灣高等檢察署主任檢察官陳宏達直指「通報是義務，不是恩惠」；鍾沛君指出，食品安全衛生管理法規定食品業者有義務送驗產品原材料、半成品或成品，發現異常應通報主管機關，曾擔任屏科大食品安全管理研究所所長的吳明昌，不是誤入叢林的小白兔，非常清楚汙染物的管理及食安規定，請檢調機關查明是否涉及故意或重大過失，依法追究責任。

精華 FAQ

  • 周刊報導指出，員工今年4月就在群組反映黃豆爛爛、怪怪的，但公司疑似仍持續出貨，未及時通報主管機關，因此被質疑有隱匿異常與包庇情形。

  • 陳其邁痛批中聯油脂是無良廠商，認為應負賠償責任；若內部管理涉及包庇或隱匿更是罪無可赦。他也點名福壽、福懋油、泰山等主要股東要負連帶責任。

  • 陳其邁指出，現行規定僅對食用油成品訂苯駢芘2ppb標準，對原料、粗油與精煉階段的管理仍有不足，應參考歐盟建立流向申報、標示與文件管理制度。

歐盟 陳其邁

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