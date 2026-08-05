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毒油風波／檢調搜索 威加疑混用大陸苦茶籽 疑慮廠增至5家

記者蕭雅娟林琮恩／台北5日電
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檢調追查苦茶油苯駢芘超標案，4日搜索源春製油廠、梅山茶油生產合作社和威加國際公司...
檢調追查苦茶油苯駢芘超標案，4日搜索源春製油廠、梅山茶油生產合作社和威加國際公司等相關處所。（圖／嘉義地檢署提供）

AI摘要

文章摘要整理：

檢調懷疑威加國際自中國進口苦茶籽混充台灣原料，並延伸查出多家代工與通路苦茶油產品有苯駢芘超標疑慮，現已擴大偵辦至5家業者。

威加國際公司疑進口中國大陸苦茶籽混充台灣苦茶籽，涉虛偽標記及詐欺罪嫌，台北地檢署昨協同嘉義地檢署指揮調查局，兵分17路搜索威加公司、源春製油廠及梅山茶油生產合作社，通知負責人、採購人員等7人到案說明。

永豐餘等品牌檢出苦茶油苯駢芘超標，衛福部初判原料可能在烘乾過程產生苯駢芘，報請檢察機關協助偵查。台灣高等檢察署今年7月31日指示立案偵辦，北檢啟動查緝民生犯罪聯繫平台，主任檢察官周芳怡、檢察官羅儀珊向食藥署調取行政稽查資料。

檢方分析蒐證發現，業者已下架的苦茶油標記宣傳台灣苦茶籽，純度百分百無添加，而威加公司涉嫌自去年起從大陸進口苦茶籽混充，並將原料交給源春製油廠代工製造苦茶油，涉虛偽標記、詐欺罪嫌。另，源春也是多家品牌苦茶油的共同代工廠，高檢署指示嘉檢協同偵辦。

北檢8月3日指揮調查局向台北地方法院聲請搜索票獲准，昨協同嘉檢指揮北機站、嘉義縣調查站調查官，會同食藥署南區管理中心及嘉義縣衛生局，兵分17路搜索威加公司、源春製油廠、梅山茶油生產合作社，以及相關負責人等7人住處、辦公處所，查扣相關進口單據等證物，釐清問題苦茶籽來源及數量。

威加公司登記負責人金天麗、實際負責人凃傑生及採購相關人員陳男、陳女、蔡女等5人，昨移送北檢複訊。源春製油廠吳姓負責人、梅山茶油生產合作社吳姓負責人則由嘉檢調查釐清。

食藥署公布會同嘉義縣衛生局查察結果，「源春油廠」現場抽驗一件以中國大陸進口苦茶籽自製的苦茶油，檢驗苯駢芘合格，但代工使用的台灣小農苦茶籽，其苦茶籽為威加公司委託一名陳姓農民提供，該農民無法提供其苦茶籽來源佐證，全案已交由檢調偵查。

截至昨天傍晚，疑慮苦茶油廠增加至5家，分別為最初爆出疑慮產品的連淨綠色科技公司、源春製油廠、源發製油廠及向台中市金品芳食品有限公司進貨苦茶籽的德昌商號，還有新北市農七十」生物科技有限公司，食藥署將持續追蹤業者查廠調查狀況。

食藥署南區管理中心主任魏任廷說，台南市衛生局昨天公布，於7月23至24日抽驗市面苦茶油、胡麻油與芝麻油產品共23件，其中3件苦茶油檢出超標，其中一批為台南轄內前店後廠小型業者，該批共生產90公斤、庫存剩45公斤；1批追溯發現其上游為嘉義縣「源發製油廠」；另一批上游為雲林縣「宮北合作社」，確認為源春代工。

新北市昨天傍晚也公布新增1批苯駢芘超標苦茶油，食藥署表示，該批苦茶油係由「農七十」公司使用中國大陸苦茶籽製造，檢出苯駢芘6.4ppb，超過2ppb上限，經查該業者使用中國苦茶籽生產該批苦茶油共157瓶，於「得福電商」及農七十自家蝦皮賣場等通路販售，售出131瓶，其餘26瓶下架封存。

精華 FAQ

  • 檢方目前懷疑威加國際自去年起進口中國大陸苦茶籽，卻混充台灣苦茶籽對外宣傳與銷售，涉及虛偽標記與詐欺等罪嫌，並已進入偵查程序。

  • 北檢與嘉檢指揮調查局兵分17路，搜索威加公司、源春製油廠、梅山茶油生產合作社及相關人員住處，並查扣進口單據等證物，以釐清原料來源與數量。

  • 截至目前疑慮廠增至5家，包括連淨綠色科技、源春製油廠、源發製油廠、德昌商號與農七十生物科技；其中農七十產品檢出苯駢芘6.4ppb，超過2ppb上限。

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