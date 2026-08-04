台15歲經營之神暴富傳奇落幕 蘇友謙走過「真正地獄」自揭黑歷史

蘇友謙曾因電商帶貨暴賺上億元，卻因誤入歧途反欠下龐大債務，如今靠信仰重新面對人生。(記者巫鴻瑋／攝影)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 15歲創業靠賣麥克風，5年做出3.9億元營業額。

15歲創業靠賣麥克風，5年做出3.9億元營業額。 重點二： 暴富後陷入追稅、債務、染毒與恐慌症等危機。

暴富後陷入追稅、債務、染毒與恐慌症等危機。 重點三：受洗信主後與父親和解，並想合法重返電商市場。

2016年一名年僅15歲的少年在台灣電商界迅速竄起，靠著販售行動藍牙麥克風，5年內創下3.9億元(台幣，下同，約1200萬美元)營業額，各大新聞媒體爭相報導，將他稱為「網購神童」、「經營之神」，然而事業快速攀升的背後，也伴隨著國稅局 追稅、高利貸逼債、染毒自首、恐慌症與長時間足不出戶等人生低谷，那支曾經讓他一夕成名的麥克風，也成了他人生轉折的起點。

從昔日揮金如土的少年CEO，到如今落腳高雄路竹教會，成為一名每天向父親領700元零用錢的高二夜校生，再次談起那些年，蘇友謙少了幾分少年得志時的銳氣，多了一些願意回頭檢視自己的坦然。

「15到20歲那幾年，我賣麥克風的總營業額是3.9億」談起數字，蘇友謙依然展現出敏銳的商業大腦，信手拈來全是驚人的帳目紀錄「光是國稅局追稅跟營業稅我就補繳了1700萬，物流運費1700萬，FB 廣告費燒了7000多萬，給藝人的代言費就高達3000到4000萬元⋯。」

當年的他，精準抓住行動卡拉OK市場崛起的時機，靠著大量廣告投放與藝人代言，把產品迅速推向市場。但在名利快速湧入的同時，也讓年紀輕輕的他承受了遠超過當時所能負荷的壓力。

為了填補無止盡的焦慮，他流連酒店、賭博，甚至染上毒品，2019年他因情緒崩潰自行前往警局自首吸食K他命，後來又因借高利貸面臨黑道威脅，一場車禍後，更誘發了嚴重的被害妄想症與恐慌症。

「最慘的時候，我把我自己關在房間裡整整7個月不出門。媽媽怕太陽光照進來，把窗戶全用木板封死。我就在那個沒有日夜的暗室裡每天嘔吐、發瘋，那是真正的地獄」

人生的轉折，出現在他身心狀況跌到谷底的時候。當時的蘇友謙，在臉書上看到昔日代言人、藝人李燕分享信仰相關內容，他抱著姑且一試的心情打電話到教會，開口第一句話便是「上帝是什麼東西？」

2023年7月受洗後，在路竹基督長老教會與學校社工的陪伴下，他花了3個月讀完一整本聖經。他說，信仰帶來的第一個改變，不是事業重新開始，而是願意放下過去的驕傲，也開始承認自己的不足。

蘇友謙曾因電商帶貨暴賺上億元，卻因誤入歧途反欠下龐大債務，如今靠信仰重新面對人生。(記者巫鴻瑋／攝影)

過去，他曾因財產掌控權與父親撕破臉，飆罵粗口甚至對簿公堂告父親侵占。信主之後，他決定撤告，並做了一個過去做夢也想不到的舉動，向父親下跪道歉。

「以前覺得有錢就是老子，在家裡我最大。信主後，我跟爸爸下跪說對不起」這場道歉，也讓父子之間長年的衝突逐漸有了和解的機會。如今父子同住，父親每天替他切水果、買牛奶，甚至向學校社工表示已做好照顧蘇友謙一輩子的準備。

從過去動輒處理數百萬元資金，到現在每天領700元生活費，蘇友謙笑說，自己正在重新適應現在的生活，也開始體會過去沒有留意過的平凡日常。

除了親情的修復，還有現實的爛攤子需要面對，蘇友謙不避諱地談起目前積欠藝人與網紅的代言尾款，加起來仍有約千萬元。

「其實很多藝人姐姐都很疼我，像連X雯、X進，他們都說不用還了，因為以前我也幫她們賺了很多錢，但我堅持一定要還，等我以後有能力，我還要給她們額外的補償」

在路竹教會與校園生活逐漸步上軌道後，蘇友謙仍沒有放棄再次創業的想法，被問到未來是否還會重返商場，他幾乎沒有猶豫地回答「當然！我在等爸爸同意」。

蘇友謙加入教會後，在牧師帶領下重歸生活軌道，更珍惜教會大家庭的溫暖。(蘇友謙提供)

他透露，自己其實已經準備好全新的美容電子類產品，樣品與行銷架構皆已就緒，雖然如今短影音與Threads當道，但他依然看好傳統FB廣告的商業轉化率，準備等待時機重回電商戰場。

「我很會看市場，也很懂怎麼抓人性，以前很多藝人要做新品牌都會跑來請教我。從哪裡跌倒，我就要從哪裡爬起來」

但經歷過這些事情之後，他也替自己畫下一些不再跨越的界線。「現在的我，絕對不碰毒品、絕對不搞非法洗錢，規規矩矩做生意、奉公守法繳稅。國稅局追稅的苦頭我吃過了，走正路才能把事業做得長久」。

採訪結束前，請他給那些急著想靠帶貨、玩流量一夜暴富的年輕人一句話。

蘇友謙沒有談創業技巧，也沒有分享行銷方法，而是回答「千萬不要為了自己的事業去找魔鬼合作。不要吸毒、不要洗錢，踏踏實實走合法、規矩的路。靠快錢堆疊出來的繁華，終究只是一吹就散的泡沫」。