觀光逆差增 台人去年出國支出首破兆元 訪台遊客日均消費較疫前減5.5%

交通部觀光署3日公布「2025年來台旅客消費及動向調查」，去年訪台旅客達857萬4547人次，平均每人每日支出為185.14美元。(本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 疫後台灣出國熱潮持續升溫，去年總支出首破兆元；但訪台旅客未達900萬目標，觀光逆差擴大，且外國旅客日均消費仍低於疫前水準。

疫後出國熱潮不減，去年台灣人出國達1894萬4436人次，總支出首度破兆元大關，較前年成長11.93%，每人每次平均支出為5萬5288元（台幣，下同）；但去年訪台旅客僅857萬4547人次，出入境觀光 逆差高達1036萬9889人次。

交通部觀光署針對去年台灣旅遊狀況及訪台旅客消費及動向進行調查，發現去年台灣人出國總次數為1894萬4436人次，較2024年1684萬9683人次，增加209萬4753人次，成長12.43%。

出國旅遊總支出為10474億元，相較前年9358億元增加1116億元，增幅11.93%；每人每次平均支出為5萬5288元，較前年5萬5541元減少253元。

出國旅遊地點，亞洲占九成，又以前往日本旅遊人數最多，占45.38%，其次為中國大陸占15.1%，第三名為韓國10.2%，與前年相比，台灣人往日本與韓國旅遊的比率增加，但前往泰國旅遊的比率，反從2024年的6.4%降至去年的4.6%，另外，台灣人出國旅遊多自由行占六成二。

在訪台旅客部分，交通部觀光署3日公布「2025年來台旅客消費及動向調查」，去年訪台旅客達857萬4547人次，不僅未達國際客訪台900萬目標，相較疫前2019年還減少328萬9558萬人次，降幅27.73％，出入境觀光逆差高達1036萬9889人次。而平均每人每日支出為185.14美元，較疫前195.91美元減少10.77美元，減幅5.5％，另外，觀光支出以美國旅客消費最高達17.04億美元，占15.44％，但港澳旅客觀光支出減少最多達10.3億美元，降幅5.68％。

根據調查指出，7成6外國旅客為自由行，而有5成8旅客為近3年來首次訪台，主要遊覽景點依序為夜市（86.88%、台北101（60.59%）、西門町及西門紅樓（57.55%）、中正紀念堂（46.52%）、九份（42.55%）；遊覽景點喜歡比率依序為日月潭最獲喜愛（38.18%）、九份（23.18%）、駁二藝術特區（21.69%）、淡水（16.45%）、陽明山（13.69%）。

而訪台旅客主要遊覽景點的縣市依然為台北市（84.17%），其次為新北市（59.38%），第三名為南投縣（16.59%），第四站高雄市（16.40%）、第五名台中市（15.65%），另外，宜蘭縣也占10.99%、台南市占9.40%。

訪台旅客市場分析，2025年仍以美國旅客消費最多達17.04億元，占15.44%，其次為日本13.75億元，占12.46％，第三名為港澳10.3億元，占9.34％，第四名歐洲10.17億美元，占9.22％，第五名韓國8.67億美元，占7.86％，第六名中國大陸8.38億美元，占7.6％；其中，歐洲觀光支出成長最多，相較2024年增幅14.92%、較2019年增幅66.18％，而港澳觀光支出減少最多，相較2024年減少5.68％、較2019年減少33.42％。