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22歲男撞賓士 修理費高達5個月薪水…車主不求償：一起捐錢吧

記者陳雅玲／雲林即時報導
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雲林家扶中心扶幼委員蔡長晃（右二）加盟多家便利商店，每年都自掏腰包，邀請家扶親子...
雲林家扶中心扶幼委員蔡長晃（右二）加盟多家便利商店，每年都自掏腰包，邀請家扶親子到超商採買生活用品，他日前駕車遭青年擦撞，未要求賠償，反而邀青年一起做公益。（本報資料照片）

台灣雲林縣家扶中心扶幼委員蔡長晃7月初在斗六市發生車禍，一名22歲青年駕駛老舊轎車，不慎擦撞他的賓士新車，原廠估價維修費高達15萬餘元。面對僅領3萬多元月薪、只投保強制險的肇事青年，蔡長晃沒有要求賠償，反倒提出「你捐2萬元、我捐4萬元」的建議，雙方合計捐出6萬元作為雲林家扶中心助學金，讓車禍意外化作善的循環。

63歲的蔡長晃受訪表示，事故發生在斗六棒球場附近，當時他駕駛賓士新車準備右轉，遭青年駕駛的老舊轎車擦撞右後輪輪框及車身飾條。青年一下車就神情慌張詢問「是不是要花很多錢？」並坦言自己在飲料店工作，月薪只有3萬多元，希望能以分期方式負擔賠償。

蔡長晃說，青年誠懇認錯、勇於承擔的態度，讓他想起自己40年前剛出社會，也是開著破舊車子、一邊打工。他擔心若要求高額賠償，可能讓人生才剛起步的年輕人留下挫折陰影，因此思考如何既能讓對方記取教訓，又不至於被沉重的經濟壓力壓垮的方式。

他想起20年前擔任東勢國小家長會長時，有人想贈送匾額，他認為匾額既不實用又占空間，便建議將製作匾額的費用改捐給家扶中心，因此提議由自己向保險公司辦理出險，青年則捐出2萬元給家扶中心，他再加碼捐4萬元，合計6萬元作為助學金，將車禍賠償轉化為公益，既完成和解，也能幫助更多需要幫助的孩子。

蔡長晃表示，青年當下感動地說，從沒遇過這麼好的人，並承諾領薪後一定履約。他坦言，原本還擔心對方因壓力過大而爽約，直到日前雙方依約在家扶中心見面，看見青年真的開車前來，心中的石頭才終於放下。雙方當場完成和解，也一同將6萬元捐作家扶助學金。

蔡長晃是便利商店加盟業者，每年都自掏腰包，邀請家扶親子到超商採買生活用品，至今已16年。他說，希望這件事「不是讓年輕人覺得倒楣損失2萬元，而是這2萬元幫助了更多需要幫助的孩子。」未來若有能力，也希望他能把這份善意繼續傳遞下去。

蔡長晃40年前白手起家創業，50歲赴大陸投資餐飲失利，負債1800萬元、損失逾億元，卻沒有因此被擊倒，而是與銀行協商、重新創業，一步步走出人生低谷。他說，人生遇到困難，就是「面對它、處理它、解決它、放下它」，也是因為看見青年願意下車面對、承擔責任，才願意給他一次機會。

雲林家扶中心督導林珊宇表示，雙方到家扶和解當天，蔡長晃一路安慰年輕人，還不斷鼓勵對方，「這陣子會比較辛苦，但一定會過去。」他的用意也是希望未來當年輕人有能力時，能把收到的善意，再傳遞給下一個需要的人。

精華 FAQ

  • 事件發生在雲林斗六市，22歲青年駕駛老舊轎車擦撞蔡長晃的賓士新車，撞到右後輪輪框及車身飾條，原廠估算維修費高達15萬餘元。

  • 他認為青年誠懇認錯、願意承擔責任，且月薪僅3萬多元，若追討高額賠償恐留下挫折陰影，因此希望給對方一次學習與成長的機會。

  • 蔡長晃建議由保險理賠後，青年捐2萬元、他再加碼4萬元，合計6萬元全數捐給雲林家扶中心作助學金，讓事故轉化為幫助孩子的公益行動。

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