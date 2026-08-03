我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曼達尼推市營超市 紐約上州25年非營利超市或成借鏡

紐約長島市豪華公寓驚傳離奇命案 男子浴缸內遭刺死

痛失台玻長子老公 譚以欣難平喪失之痛 曾動念報復：仇恨會毀了自己

記者陳穎／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
徐子翔、譚以欣在2024年步入裡禮堂。（取材自IG）
徐子翔、譚以欣在2024年步入裡禮堂。（取材自IG）

台玻集團總裁夫人徐莉玲的長子徐子翔於今年春節期間傳出離世，留下結婚僅兩年的妻子、電商品牌創辦人譚以欣。面對摯愛驟逝及外界種種傳言，譚以欣日前在社群平台首度吐露心聲，坦言自己曾因承受巨大委屈而萌生激烈報復念頭，最終選擇透過信仰走出傷痛，將一切交託給上帝。

38歲的譚以欣是GPLUS手機品牌千金，也是知名電商品牌創辦人，曾因亮眼外型登上綜藝節目，被封為「最美老闆」。她於2024年與年約50歲的徐子翔步入婚姻，夫妻感情甜蜜，未料婚後僅兩年，徐子翔便於今年春節期間離世，突如其來的噩耗讓她至今仍難以平復。

譚以欣日前在社群發文表示，每當回想起這段經歷，內心的傷痛仍會被再次掀開。她透露，夫妻倆生前曾共同面對許多委屈與壓力，如今丈夫已離開，自己除了要承受喪夫之痛，還得面對外界流言與不實揣測，讓傷口一次次被撕裂。

她在文中寫下：「誰害你難過，神不會放過。」並表示自己始終相信「不是不報，時候未到」。她也引用《聖經》箴言：「不要為作惡的心懷不平，也不要嫉妒惡人，因為惡人終不得善報，惡人的燈也必熄滅。」藉此勉勵自己，相信公義終將到來，也希望透過信仰慢慢撫平內心「又苦又辣」的情緒。

譚以欣更坦承，在最痛苦的時候，自己曾一度想過反擊，甚至冒出「超越法理」的報復念頭。不過，她隨後意識到，若任由仇恨吞噬自己，只會讓人生停留在傷害之中，因此決定放下報復的念頭，透過禱告尋求內心平安。

她表示，自己選擇饒恕並不代表忘記或否定曾經遭受的委屈，而是希望不再被仇恨束縛，重新修補生命中的缺口，以更堅強的姿態迎接未來，也期盼有一天能真正走出傷痛，找回屬於自己的新生活。

精華 FAQ

  • 她表示丈夫離世後，自己不僅要承受喪夫之痛，還要面對外界流言與不實揣測，讓原本的傷口反覆被撕裂，因此曾短暫出現激烈反擊的想法。

  • 譚以欣意識到，若任由仇恨持續吞噬自己，只會讓人生困在傷害裡，於是選擇放下報復念頭，透過禱告與信仰尋求內心平安。

  • 報導重點在於她從悲痛、委屈與憤怒中，逐步轉向饒恕與交託，雖然不代表忘記傷害，但希望不再被仇恨束縛，重新修補人生缺口。

春節

上一則

台黑幫份子逼少女賣淫、拘禁吞菸蒂 判刑152年半

延伸閱讀

挺張柏芝？台玻總裁夫人徐莉玲：王菲找巫師作法 邱瓈寬喊告

挺張柏芝？台玻總裁夫人徐莉玲：王菲找巫師作法 邱瓈寬喊告
台玻總裁夫人爆料王菲找巫師作法張柏芝 邱瓈寬放話：太欠揍要告

台玻總裁夫人爆料王菲找巫師作法張柏芝 邱瓈寬放話：太欠揍要告
謝賢89歲辭世 前妻甄珍昔淚喊「最後悔和他離婚」 永遠愛妳成追憶

謝賢89歲辭世 前妻甄珍昔淚喊「最後悔和他離婚」 永遠愛妳成追憶
台灣美女網紅病逝 35歲黃穗曾被斷言「只能活3個月」抗癌奇蹟畫句點

台灣美女網紅病逝 35歲黃穗曾被斷言「只能活3個月」抗癌奇蹟畫句點

熱門新聞

台灣立法院28日三讀通過修正民法第1223條，正式刪除兄弟姊妹特留分。台灣遺囑協會副秘書長王敏華提醒，預立有效遺囑未來會愈來愈重要。（本報資料照片）

台遺產刪除手足特留分 專家示警：未來爭點在遺囑 4關鍵要掌握

2026-07-28 03:10
晶圓代工廠力積電董事長黃崇仁31日辭世，享壽77歲。記者曾學仁／攝影

黃崇仁辭世 扛過產業寒冬 為力積電寫下傳奇

2026-07-31 10:49
財星雜誌28日公布2026年全球500大企業排行榜，台灣共有六家企業進榜，鴻海名列第23，台積電排名第82，文曄則是新進榜。緯創名列第198，進步298名，成為今年榜單中上升幅度最大的公司。圖為緯創印度廠。路透

駁川普點名台灣偷走晶片產業 緯創董座：是美國自己不要

2026-07-28 10:51
賴清德總統日前喊話「務必達成來台國際客千萬人次目標」，但今年上半年來台旅客僅429.4萬餘次，出國人數卻高達1065.4萬人次。圖為桃機入境的外國旅客。(聯合報系資料片)

評／花一樣的錢為什麼不出國？台灣觀光人次現逆差 用腳投票的現實

2026-07-31 21:20
台灣立法院上午三讀「民法第1223條條文修正草案」，副院長江啟臣（右）敲槌通過。(記者葉信菉／攝影)

避免手足再爭遺產 台立院通過刪除「兄弟姊妹特留分」6個月後施行

2026-07-28 00:50
曾馨瑩(右)、郭台銘結婚18年。（取材自IG）

郭台銘強勢性格曝光 女球友風波態度轉變 曾馨瑩身體微恙破冰現轉機

2026-07-27 17:55

超人氣

更多 >
房子留給子女不必經遺產認證？利用這文件省下漫長程序

房子留給子女不必經遺產認證？利用這文件省下漫長程序
搬到德州才發現最懷念的還是加州 留學生嘆：生活突然莫名失落

搬到德州才發現最懷念的還是加州 留學生嘆：生活突然莫名失落
堅果、橄欖油…主廚推薦好市多7大好貨「閉眼入」

堅果、橄欖油…主廚推薦好市多7大好貨「閉眼入」
周渝民超正老婆露面了 言承旭忍25年突認嫉妒「他比我帥」

周渝民超正老婆露面了 言承旭忍25年突認嫉妒「他比我帥」
麥當勞前員工曝點餐祕技 低價漢堡變身「大麥克」

麥當勞前員工曝點餐祕技 低價漢堡變身「大麥克」