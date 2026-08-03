痛失台玻長子老公 譚以欣難平喪失之痛 曾動念報復：仇恨會毀了自己

徐子翔、譚以欣在2024年步入裡禮堂。（取材自IG）

台玻集團總裁夫人徐莉玲的長子徐子翔於今年春節 期間傳出離世，留下結婚僅兩年的妻子、電商品牌創辦人譚以欣。面對摯愛驟逝及外界種種傳言，譚以欣日前在社群平台首度吐露心聲，坦言自己曾因承受巨大委屈而萌生激烈報復念頭，最終選擇透過信仰走出傷痛，將一切交託給上帝。

38歲的譚以欣是GPLUS手機品牌千金，也是知名電商品牌創辦人，曾因亮眼外型登上綜藝節目，被封為「最美老闆」。她於2024年與年約50歲的徐子翔步入婚姻，夫妻感情甜蜜，未料婚後僅兩年，徐子翔便於今年春節期間離世，突如其來的噩耗讓她至今仍難以平復。

譚以欣日前在社群發文表示，每當回想起這段經歷，內心的傷痛仍會被再次掀開。她透露，夫妻倆生前曾共同面對許多委屈與壓力，如今丈夫已離開，自己除了要承受喪夫之痛，還得面對外界流言與不實揣測，讓傷口一次次被撕裂。

她在文中寫下：「誰害你難過，神不會放過。」並表示自己始終相信「不是不報，時候未到」。她也引用《聖經》箴言：「不要為作惡的心懷不平，也不要嫉妒惡人，因為惡人終不得善報，惡人的燈也必熄滅。」藉此勉勵自己，相信公義終將到來，也希望透過信仰慢慢撫平內心「又苦又辣」的情緒。

譚以欣更坦承，在最痛苦的時候，自己曾一度想過反擊，甚至冒出「超越法理」的報復念頭。不過，她隨後意識到，若任由仇恨吞噬自己，只會讓人生停留在傷害之中，因此決定放下報復的念頭，透過禱告尋求內心平安。

她表示，自己選擇饒恕並不代表忘記或否定曾經遭受的委屈，而是希望不再被仇恨束縛，重新修補生命中的缺口，以更堅強的姿態迎接未來，也期盼有一天能真正走出傷痛，找回屬於自己的新生活。