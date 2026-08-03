後腦勺都有「川」 李四川福宴巧遇同款髮旋 兩人笑翻合照

國民黨新北市長參選人李四川（左）2日出席板橋無極觀皇宮觀音佛祖平安福宴，在逾2000人中巧遇一名後腦勺同樣有「川」字髮旋的民眾，兩人開心合影。（取自李四川臉書）

國民黨 新北市長參選人李四川 2日出席板橋無極觀皇宮觀音佛祖平安福宴，現場席開200多桌、逾2000人參與。李四川3日在臉書分享，他在人群中意外遇到一名後腦勺同樣有「川」字髮旋的民眾，兩人相視而笑並合影，笑稱這是屬於「川」的默契。

李四川表示，自己的後腦勺多年來逐漸形成一個「川」字，團隊時常開玩笑稱這是他的商標。他幽默說，這並非設計師特別刻出來的，而是睡一睡，某天突然就定型，彷彿老天知道他需要一個招牌，「川」字在頭，讓大家都知道他是李四川。

他指出，昨晚參加無極觀皇宮平安福宴時，在200多桌、2000多人的人海中，剛好遇到另一位後腦勺同樣有「川」字的民眾。一開始經過時並未注意，突然回頭才發現，讓他引用「驀然回首，那人就在燈火『通明』處」形容當下情景。

李四川說，他隨即回頭尋找對方，兩人「我看你、你看我」，最後都笑了出來，並拍下合照。他笑稱，這果然是屬於「川」的默契，也讓這場大型福宴多了一段意外插曲。

李四川表示，2日晚現場聚集來自新北市及其他縣市的宮廟人士，他也認識許多新朋友、遇見不少老朋友。面對民眾熱情加油，甚至有人踩上椅子高聲呼喊，他直言當下相當感動。

他也寫道，和炎熱天氣相比，終究還是「人心熱」勝出，並感謝觀音佛祖護佑，讓大家能平安齊聚，也讓他得以在芸芸眾生中遇見另一位「川」。