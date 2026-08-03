我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

44歲裸男跳紐約布魯克林大橋 落水奇蹟生還

伊朗戰爭狂燒美軍彈藥 美智庫：川普半年打掉愛國者2/3庫存

母借兒孫名存600萬 3姊妹要求繼承 法院判屬遺產應均分

記者邱瑞杰／基隆3日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI摘要

文章摘要整理：

基隆地院認定老婦生前借用兒子與孫子名義存放的約610萬元屬遺產，否定生前贈與主張，判決4名子女平均繼承，各得1/4。

基隆市一名老婦過世後子女為遺產對簿公堂，對於老婦生前存在兒子與孫子名下帳戶中約610萬元（台幣，下同），基隆地方法院認定是遺產，並非生前贈與，判決四名子女都有繼承權，可各分得1/4；可上訴。

王姓男子提告指出，母親2022年11月過世，因父親已逝，他和三名姊妹為法定繼承人，去年3月他委請律師寄發存證信函，請求三姊妹商議遺產分割事宜遭拒，因此請求法官裁判分割遺產。

王男的三名姊妹反控，母親生前借用王男和王男兒子在基隆第一信用合作社開戶，定期存款590萬元中，有170萬元在母親往生前到期，後來轉存王男名下帳戶，另420萬元未到期；另外，在王男兒子帳戶，母親另存入定存15萬元，子女閱讀遺書及整理遺物後，才知兩帳戶是母親實際管領，只是借用兒孫名義開戶。

三名姊妹主張母親往生後，帳戶借名登記契約即告終止，王男名下帳戶餘額及定期存款590萬元及王男兒子帳戶10餘萬元，均屬遺產，應納入遺產分割範圍。

王男稱，母親早年曾跟他說，為免多繳遺產稅，生前開始分配金錢給子女，存在他名下帳戶的錢是贈與，母親也說財產應分配一分給長孫，才開設孫子帳戶，存入金額也是贈與；母親遺書記載「大孫」贈200萬元，但孫子名下僅十多萬元，把錢存入他名下帳戶是要供孫子留學使用。

法官審理指出，依王男帳戶往來紀錄，存摺留存聯絡地址、電話都是王母，且王男兒子開戶時僅10多歲，兩個帳戶都是王母實際管領使用，認定是借名登記。

判決指出，被繼承人往生，帳戶借名登記契約即告終止而消滅，王男與其兒子名下帳戶共約610萬元存款為王母遺產，3名姊妹依民法規定享有返還請求權，4人依比例各分配1/4。

精華 FAQ

  • 爭議核心是老婦生前存放在兒子與孫子名下帳戶中的約610萬元，包括王男名下定存590萬元，以及孫子帳戶內的10餘萬元，皆成為訴訟焦點。

  • 法官依帳戶往來紀錄、存摺留存的聯絡地址與電話都屬王母，以及孫子開戶時年紀尚小等情況，認定兩個帳戶實際由王母管領，屬借名登記而非贈與。

  • 法院認定借名登記契約在被繼承人死亡後即消滅，約610萬元應列入遺產，由4名子女依民法繼承規定平均分配，每人各得1/4，且本案仍可上訴。

遺產

上一則

台糖5月知情 在野痛批「毒油起點」盧秀燕：蓋牌吃案 胡作非為

下一則

網購童裝變投資 高雄家庭主夫1個月被騙光400萬家產

延伸閱讀

台修法 遺贈稅大老婆條款 防拋棄繼承漏洞

台修法 遺贈稅大老婆條款 防拋棄繼承漏洞
大S台北信義區豪宅傳已經過戶 由「具俊曄和子女共同持有」

大S台北信義區豪宅傳已經過戶 由「具俊曄和子女共同持有」
涉性侵智障媳二審仍判4年 陝翁堅稱「她自願」兒子挺老爸

涉性侵智障媳二審仍判4年 陝翁堅稱「她自願」兒子挺老爸
台民法修正三讀 遺產繼承刪除手足特留分

台民法修正三讀 遺產繼承刪除手足特留分

熱門新聞

台灣立法院28日三讀通過修正民法第1223條，正式刪除兄弟姊妹特留分。台灣遺囑協會副秘書長王敏華提醒，預立有效遺囑未來會愈來愈重要。（本報資料照片）

台遺產刪除手足特留分 專家示警：未來爭點在遺囑 4關鍵要掌握

2026-07-28 03:10
晶圓代工廠力積電董事長黃崇仁31日辭世，享壽77歲。記者曾學仁／攝影

黃崇仁辭世 扛過產業寒冬 為力積電寫下傳奇

2026-07-31 10:49
財星雜誌28日公布2026年全球500大企業排行榜，台灣共有六家企業進榜，鴻海名列第23，台積電排名第82，文曄則是新進榜。緯創名列第198，進步298名，成為今年榜單中上升幅度最大的公司。圖為緯創印度廠。路透

駁川普點名台灣偷走晶片產業 緯創董座：是美國自己不要

2026-07-28 10:51
賴清德總統日前喊話「務必達成來台國際客千萬人次目標」，但今年上半年來台旅客僅429.4萬餘次，出國人數卻高達1065.4萬人次。圖為桃機入境的外國旅客。(聯合報系資料片)

評／花一樣的錢為什麼不出國？台灣觀光人次現逆差 用腳投票的現實

2026-07-31 21:20
台灣立法院上午三讀「民法第1223條條文修正草案」，副院長江啟臣（右）敲槌通過。(記者葉信菉／攝影)

避免手足再爭遺產 台立院通過刪除「兄弟姊妹特留分」6個月後施行

2026-07-28 00:50
曾馨瑩(右)、郭台銘結婚18年。（取材自IG）

郭台銘強勢性格曝光 女球友風波態度轉變 曾馨瑩身體微恙破冰現轉機

2026-07-27 17:55

超人氣

更多 >
市民持槍迎戰AR槍手 助愛達荷In-N-Out漢堡店眾人逃生

市民持槍迎戰AR槍手 助愛達荷In-N-Out漢堡店眾人逃生
備好講稿卻未獲邀致詞 曼達尼赴陣亡美軍葬禮尷尬離場

備好講稿卻未獲邀致詞 曼達尼赴陣亡美軍葬禮尷尬離場
潘越雲全說了…40年交情曝光 揭開李宗盛私下真面目

潘越雲全說了…40年交情曝光 揭開李宗盛私下真面目
等待10年了…子瑜媽感性發文「一句話暗藏續約玄機」

等待10年了…子瑜媽感性發文「一句話暗藏續約玄機」
房子留給子女不必經遺產認證？利用這文件省下漫長程序

房子留給子女不必經遺產認證？利用這文件省下漫長程序