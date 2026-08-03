母借兒孫名存600萬 3姊妹要求繼承 法院判屬遺產應均分

AI摘要 文章摘要整理： 基隆地院認定老婦生前借用兒子與孫子名義存放的約610萬元屬遺產，否定生前贈與主張，判決4名子女平均繼承，各得1/4。

基隆市一名老婦過世後子女為遺產 對簿公堂，對於老婦生前存在兒子與孫子名下帳戶中約610萬元（台幣，下同），基隆地方法院認定是遺產，並非生前贈與，判決四名子女都有繼承權，可各分得1/4；可上訴。

王姓男子提告指出，母親2022年11月過世，因父親已逝，他和三名姊妹為法定繼承人，去年3月他委請律師寄發存證信函，請求三姊妹商議遺產分割事宜遭拒，因此請求法官裁判分割遺產。

王男的三名姊妹反控，母親生前借用王男和王男兒子在基隆第一信用合作社開戶，定期存款590萬元中，有170萬元在母親往生前到期，後來轉存王男名下帳戶，另420萬元未到期；另外，在王男兒子帳戶，母親另存入定存15萬元，子女閱讀遺書及整理遺物後，才知兩帳戶是母親實際管領，只是借用兒孫名義開戶。

三名姊妹主張母親往生後，帳戶借名登記契約即告終止，王男名下帳戶餘額及定期存款590萬元及王男兒子帳戶10餘萬元，均屬遺產，應納入遺產分割範圍。

王男稱，母親早年曾跟他說，為免多繳遺產稅，生前開始分配金錢給子女，存在他名下帳戶的錢是贈與，母親也說財產應分配一分給長孫，才開設孫子帳戶，存入金額也是贈與；母親遺書記載「大孫」贈200萬元，但孫子名下僅十多萬元，把錢存入他名下帳戶是要供孫子留學使用。

法官審理指出，依王男帳戶往來紀錄，存摺留存聯絡地址、電話都是王母，且王男兒子開戶時僅10多歲，兩個帳戶都是王母實際管領使用，認定是借名登記。

判決指出，被繼承人往生，帳戶借名登記契約即告終止而消滅，王男與其兒子名下帳戶共約610萬元存款為王母遺產，3名姊妹依民法規定享有返還請求權，4人依比例各分配1/4。