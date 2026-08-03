辜仲諒下一步 爭取亞洲棒球總會長連任、拚世界棒壘總會長

辜仲諒在中華棒球協會理事長任期雖屆滿，但仍是亞洲棒球總會會長。(圖／中華棒球協會提供)

AI摘要 文章摘要整理： 辜仲諒完成棒協理事長8年任期後，下一步將爭取亞洲棒球總會長連任，並在2029年挑戰世界棒壘總會長，持續推動台灣棒壇布局與基層發展。

中華棒球協會理事長昨天改選，中信育樂公司副總經理周玲妏接下重任，原任理事長辜仲諒完成8年任期，未來兩大目標除了連任亞洲棒球總會會長，也期待有機會在2029年更上一層樓，成為世界棒壘球總會（WBSC）會長，成為全球業餘棒壇最高領導人。

辜仲諒2018年當選棒協理事長，4年前連任成功，昨天正式將棒子交給周玲妏；棒協秘書長林宗成表示，這次理監事會議已經正式通過辜仲諒成為名譽理事長，所有代表都投同意票，感謝他對棒界的長期貢獻。

辜仲諒從2022年起擔任WBSC副會長，現任會長法卡利的任期將在2029年結束；林宗成表示，後年洛杉磯奧運結束之後，WBSC將展開會長改選的相關工作，辜仲諒卸下棒協理事長職務後，未來3年將會全力爭取WBSC會長。

辜仲諒目前也是亞洲棒球總會會長，將在11月進行改選，林宗成透露，亞洲棒總會長可以連任三屆，辜仲諒將會繼續努力爭取第三任職務。

辜仲諒任內大力推廣黑豹旗全國高中棒球大賽，已成每年最受青棒球員期待的賽事，明年起構想擴大到國中，未來再延伸到國小階段，形成全面三級棒球大賽；林宗成認為，辜仲諒過去8年極大貢獻是「尊重技術」，放手讓老國手林華韋、葉志仙負責這一塊，在基層棒球進行改革。