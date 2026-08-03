棒協改選 周玲妏打敗賴好友郭智輝 成首位女理事長

中信育樂公司副總經理周玲妏昨天當選中華棒球協會理事長，發表當選感言。(圖／中華棒球協會提供)

AI摘要 文章摘要整理： 中華棒協改選由周玲妏勝出，成為首位女理事長；郭智輝雖入選理事，卻因未進常務理事而無緣爭奪理事長。

中華棒球協會昨進行第14屆理事長選舉，中信育樂公司副總經理周玲妏確定當選，成為棒協首位女領導人，接下原任理事長辜仲諒的重任，最近動作十分積極的經濟部前部長、科技企業家郭智輝 「吊車尾」獲選理事，無緣更上一層樓，坦然接受事實。

辜仲諒結束兩屆理事長8年任期，棒協並特別推舉他出任名譽理事長。業餘棒界龍頭之爭原本只有郭智輝、國家運動訓練中心前副執行長林華韋浮出檯面，周玲妏受到辜仲諒提拔，在選前幾天才曝光。周玲妏昨天在3位有意角逐理事長的人選中勝出，上任後馬上就要面臨U18亞洲青棒錦標賽、名古屋亞運兩大考驗。

59歲的周玲妏是民進黨創黨元老周平德的女兒，曾任高雄市議員、高雄市觀光局長，昨天成為業餘棒界領導人後，她也發表感言，強調將會「傳承基石開新局，打造棒球人之家」。

據了解，周玲妏和民進黨副總統蕭美琴及高雄市立委邱議瑩都是「棒球迷」，三人有姐妹情誼；特別是邱議瑩，兩人自幼認識，加上年齡相近，交情甚深，周還曾站出來幫邱議瑩拚高雄市長初選。

周玲妏表示，在中信育樂期間，參與台灣所有重要棒球事務與賽事的運作，有信心可以扮演好棒協與中職、各級政府單位溝通的橋梁。熟悉周玲妏的地方人士說，周外型亮眼，點子不少，個性大剌剌、不拘小節，找資源能力一流，熟識她的人均暱稱她「周董」。

個人與團體會員理事24席中，周玲妏獲得最高票251票，辜仲諒排第二獲得240票，最近對棒界提出不少建言的郭智輝76票吊車尾，拿下最後一席理事。林華韋以168票在運動選手理事中排第四，成為七名運動選手理事的當選者之一。

這31位理事互選九位常務理事，最後再選出一人擔任理事長，交由全體理事投票，但郭智輝並未出席理事會，也沒有當選常務理事，宣告理事長夢碎。周玲獲得在場理事一致投票的29票當選；新任理事長選舉結束後，周玲妏指任林華韋、鍾富瑋、張大鵠擔任副理事長。

郭智輝是賴清德重要的民間友人，賴清德就任總統後，延攬郭任經濟部長。郭智輝去年8月卸任經濟部長，本來期待帶著企業經營的經驗投入棒球，強調希望從不同角度為台灣棒球「補上需要的拼圖」，昨天落選後發表聲明，「這次我未能獲得足夠支持競逐理事長，是我努力仍有不足，坦然接受，也虛心檢討」。