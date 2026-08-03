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台海防隱憂／艦隊老化 海上兵力青黃不接

記者程嘉文／台北3日電
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軍艦高齡危機 製表／政治中心
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AI摘要

文章摘要整理：

審計報告揭露海軍多型主戰艦艇與武器老化、商源消失及新艦故障頻傳，凸顯海上兵力更新落後，對遠海運補與反潛防衛形成壓力。

審計部日前公布去年度中央政府總決算審核報告，有關國防部分，紀德（基隆）級驅逐艦的標準2型飛彈系統，以及Mk46魚雷等多項裝備，面臨商源消失；新造玉山級登陸艦，服役不久卻故障頻傳。海軍回應表示，上述裝備的妥善率，目前均能滿足所需。但專家指出，海軍艦隊更新趕不上老化速度，確實造成海上兵力青黃不接，運用上捉襟見肘。

紀德級的防空接戰與指管能力，至今凌駕國軍其他艦艇，常擔任支隊旗艦。標準2型雖是美軍制式裝備，但美方已全面改用神盾戰系與垂直發射，紀德級的戰系與Mk26雙臂發射系統，如今成為「全球獨家」。

Mk46魚雷廣泛用於各型艦艇，以及P-3反潛巡邏機、S-70C反潛直升機，也面臨商源消失。審計部表示，海軍已向美採購套件，將之升級為Mk54，但美方交付延宕，且未依約以完整套件為單位交運，至今1枚Mk54也未組裝完成。

玉山艦於2022年交船，次年成軍服役。審計部指出，交船後第1個2年保固期，發生缺失1730項。到今年3月26日，仍有197項缺失未完成改善。

海軍司令部表示，紀德級艦的射控系統及飛彈，周轉料件均持續辦理交修及籌購；Mk46魚雷的妥善數量也滿足全軍機艦所需，已籌購Mk54零組件替換予以延壽，反潛戰力不受影響。玉山軍艦的維保，先前由台船依保固計畫書執行，今年5月27日約滿後，納入海軍後勤體系，其軸套均已更換，目前使用正常。

但軍方官員承認，審計部報告只是艦隊老化的冰山一角：除了紀德級，現役最多的成功（派里）級，其標準1型飛彈早就在美軍除役，原廠也不再提供後勤支援；我方靠中科院更新火箭藥柱，得以維持服役。濟陽（諾克斯）級巡防艦，已因老舊逐一退役中。新造的輕型巡防艦，反潛戰力未必能及，更糟的是主機交貨延宕，原本今年交船要拖到明年。

兩棲與後勤艦艇老化更嚴重：近年雖新造玉山號登陸艦與大武號救難艦，後續量產至今未排上時程；現役其他艦艇至少50歲，多半甚至是二次大戰期間下水，即使老邁，短期內仍無法解甲歸田。

退役海軍中將蘭寧利指出，近年國安體系在美方指導下，建軍都以反登陸與陸上決戰為目標，連帶使海軍愈來愈像「海岸防衛軍」，卻忽視海上交通線的確保也同樣重要；岸基反艦飛彈的殺傷範圍不過300公里，美方戰時就算願以物資支援台灣，也不可能推到這麼近，國軍勢必需要組織艦隊到遠海接運。

另外，台灣東部就是深海，我方如果沒有足夠反潛能量，屆時共軍潛艦可以潛伏在此，發射巡弋飛彈，對花東地區的佳山、志航等基地，形成嚴重威脅。

精華 FAQ

  • 報告點名紀德級驅逐艦的標準2型飛彈系統、Mk26發射系統與Mk46魚雷，都出現商源消失或零件難以取得的情況，後續維保與延壽都面臨明顯壓力。

  • 玉山艦雖然2022年交船、2023年成軍，但2年保固期內就累計1730項缺失，到今年3月仍有197項未改善，顯示新艦仍有妥善與維修上的問題。

  • 他們認為艦隊更新趕不上老化速度，成功級、濟陽級與兩棲後勤艦艇都出現斷層，加上反潛與遠海運補能力不足，恐影響海上交通線與東部基地安全。

國防部

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