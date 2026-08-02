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台灣第2季經濟成長率領先全球 為中國的3倍

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台灣2026年上半年經濟表現領先全球，駐新加坡代表童振源指出，台灣已進入一個前所...
台灣2026年上半年經濟表現領先全球，駐新加坡代表童振源指出，台灣已進入一個前所未見的高成長階段。兩岸示意圖。（AI生成）

台灣主計總處日前發布第二季經濟成長概估達12.92％，創39年來同期最高成長率。駐新加坡代表童振源指出，台灣經濟成長率自2025年第一季的5.54％起逐季攀升，第四季首度突破雙位數，達12.95％；2026年第一季更進一步升至14.55％，創下近年新高。

童振源表示，雖然2026年第二季略為回落至12.92％，但仍穩居雙位數成長。連續三季維持雙位數經濟成長，在台灣過去發展歷程中極為罕見，也反映出台灣經濟正處於一波強勁的擴張周期。

童振源稱，若拉長時間觀察，2012年至2024年間，台灣年度經濟成長率介於1.08％（2023年）至6.72％（2021年）之間，平均僅3.22％。期間只有2021年受全球遠距商機興起及半導體景氣循環高峰帶動，成長率突破6％。

相較之下，2025年全年經濟成長率達8.76％，已創下近年最高紀錄；2026年上半年平均經濟成長率更高達13.72％，再度刷新紀錄，約為過去13年平均值的4.3倍，顯示台灣經濟已進入一個前所未見的高成長階段。

童振源指出，放眼主要經濟體，台灣2026年上半年的經濟表現亦明顯居於領先地位。2026年第一季，台灣經濟成長率高達14.55％，遠高於新加坡的6.3％及香港的5.9％，領先幅度超過8個百分點。

2026年第二季，台灣經濟成長率雖微幅回落至12.92％，仍明顯高於新加坡的5.7％，約為其2.3倍；同時約為中國4.3％的3倍、美國2.1％的6倍，以及歐盟1.2％的10倍以上，展現出台灣在全球主要經濟體中的突出成長動能。

台灣2026年上半年經濟表現領先全球，駐新加坡代表童振源指出，台灣已進入一個前所...
台灣2026年上半年經濟表現領先全球，駐新加坡代表童振源指出，台灣已進入一個前所未見的高成長階段。（取自童振源臉書）

精華 FAQ

  • 台灣主計總處概估第二季經濟成長率為12.92%，不僅仍維持雙位數，還創下39年來同期最高成長率，顯示景氣動能非常強勁。

  • 內文指出，台灣經濟成長率自2025年第一季5.54%起逐季攀升，之後連續三季維持雙位數，2026年第一季更升至14.55%，呈現明顯擴張周期。

  • 台灣第二季12.92%的成長率，高於新加坡5.7%、中國4.3%、美國2.1%及歐盟1.2%，約為中國的3倍、美國的6倍，展現全球領先表現。

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