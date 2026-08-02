逾3000人連署 失智症協會籲政府速推失智基本法

台灣失智症協會發起連署，十天內收到逾3000人響應，盼政府能訂定「失智症基本法」。(記者曾原信／攝影)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 失智症協會呼籲制定失智症基本法，提升治理位階。

失智症協會呼籲制定失智症基本法，提升治理位階。 重點二： 失智議題涵蓋金融、警政、司法與交通等跨部會。

失智議題涵蓋金融、警政、司法與交通等跨部會。 重點三：連署逾3000人，行政院版立法被期待盡速提出。

台灣邁入超高齡社會，失智人口預估將快速攀升，政府雖訂定「失智症 政策綱領」，但失智引發的議題散落在各部會，台灣失智症協會指出，失智不只是照顧問題，還涉及金融詐欺、警政協尋等，失智症綱領位階太低，應訂定「失智症基本法」，建置完整體系；衛福部長照 司回應，尊重各界意見，失智症是政府重要政策，將打造完善的失智照顧體制。

衛福部統計，台灣65歲以上長者失智盛行率達8%，至2041年將有68萬名失智者，也就是每九位長者就有一人失智。台灣失智症協會理事長徐文俊說，失智人口增加已是「一定會發生」，但政府對失智防治與照護僅仰賴單一部會，甚至只依賴「長照」，失智不只是照顧問題，還涉及金融詐騙預防、警政走失協尋、司法權益保障、友善交通及社區延緩退化等。

徐文俊說，衛福部訂定的失智症政策綱領，法律位階低，還無法有效統籌警政、法務、金管會、交通部等十多個部會，因此，台灣失智症協會才倡議推動「失智症基本法」，當有法源才能有穩定且有約束力的治理架構。

身障盟秘書長洪心平指出，失智症為隱性障礙，隨台灣人口高齡化，失智者比率增加，且失智者與年輕身障者不同，其權益保障涉及子女、財產等，在金融、工作等方面均要審慎安排，而所謂障礙不只是否生病，而是與社會互動關係，盼透過立法，確保失智者權益不因疾病而被排除。

家總秘書長陳景寧指出，台灣平均同住人口僅剩2.3人，已進入「零照顧者社會」，因此長照3.0正推廣走向互助、共榮的社會，她雖支持「失智症基本法」立法，但提醒在立院攻防中，應留意保持該基本法高度，不宜在立委加碼條文中，觸及預算等「跨出基本法層次」內容。

台灣失智症協會7月21日發起連署，10天內收到逾3000份個人連署，其中四成為失智家庭、四成為一般民眾、二成為各領域專家學者及失智醫療照護服務工作者，及近80份團體連署訂定失智基本法。

徐文俊表示，美國、加拿大、南韓都已將失智的相關政策立法推動，立法院目前也已提出超過十個版本，行政院應盡速提出政院版，與立院版本併案審查，才能回應民眾期待。