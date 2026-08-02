我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「奧德賽」在地篇 希臘人怎麼看外國人演希臘英雄

「奧德賽」選角篇 選非裔演海倫 為何惹爭議？

逾3000人連署 失智症協會籲政府速推失智基本法

記者林琮恩翁唯真／台北2日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
台灣失智症協會發起連署，十天內收到逾3000人響應，盼政府能訂定「失智症基本法」...
台灣失智症協會發起連署，十天內收到逾3000人響應，盼政府能訂定「失智症基本法」。(記者曾原信／攝影)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：失智症協會呼籲制定失智症基本法，提升治理位階。
  • 重點二：失智議題涵蓋金融、警政、司法與交通等跨部會。
  • 重點三：連署逾3000人，行政院版立法被期待盡速提出。

台灣邁入超高齡社會，失智人口預估將快速攀升，政府雖訂定「失智症政策綱領」，但失智引發的議題散落在各部會，台灣失智症協會指出，失智不只是照顧問題，還涉及金融詐欺、警政協尋等，失智症綱領位階太低，應訂定「失智症基本法」，建置完整體系；衛福部長照司回應，尊重各界意見，失智症是政府重要政策，將打造完善的失智照顧體制。

衛福部統計，台灣65歲以上長者失智盛行率達8%，至2041年將有68萬名失智者，也就是每九位長者就有一人失智。台灣失智症協會理事長徐文俊說，失智人口增加已是「一定會發生」，但政府對失智防治與照護僅仰賴單一部會，甚至只依賴「長照」，失智不只是照顧問題，還涉及金融詐騙預防、警政走失協尋、司法權益保障、友善交通及社區延緩退化等。

徐文俊說，衛福部訂定的失智症政策綱領，法律位階低，還無法有效統籌警政、法務、金管會、交通部等十多個部會，因此，台灣失智症協會才倡議推動「失智症基本法」，當有法源才能有穩定且有約束力的治理架構。

身障盟秘書長洪心平指出，失智症為隱性障礙，隨台灣人口高齡化，失智者比率增加，且失智者與年輕身障者不同，其權益保障涉及子女、財產等，在金融、工作等方面均要審慎安排，而所謂障礙不只是否生病，而是與社會互動關係，盼透過立法，確保失智者權益不因疾病而被排除。

家總秘書長陳景寧指出，台灣平均同住人口僅剩2.3人，已進入「零照顧者社會」，因此長照3.0正推廣走向互助、共榮的社會，她雖支持「失智症基本法」立法，但提醒在立院攻防中，應留意保持該基本法高度，不宜在立委加碼條文中，觸及預算等「跨出基本法層次」內容。

台灣失智症協會7月21日發起連署，10天內收到逾3000份個人連署，其中四成為失智家庭、四成為一般民眾、二成為各領域專家學者及失智醫療照護服務工作者，及近80份團體連署訂定失智基本法。

徐文俊表示，美國、加拿大、南韓都已將失智的相關政策立法推動，立法院目前也已提出超過十個版本，行政院應盡速提出政院版，與立院版本併案審查，才能回應民眾期待。

精華 FAQ

  • 協會認為現行失智症政策綱領位階太低，難以統籌警政、法務、金管會、交通等多個部會；只有提升到基本法層級，才有穩定且具約束力的治理架構。

  • 文中指出，失智不只是長照議題，還包括金融詐欺預防、走失協尋、司法權益保障、友善交通，以及社區延緩退化等，需要跨部門一起處理。

  • 失智症協會7月21日發起連署，10天內獲逾3000份個人連署與近80份團體連署；立法院已有超過10個版本，協會盼行政院儘速提出政院版併案審查。

長照 失智症

上一則

觀察站╱兩岸進入「不統而統」對決「不獨而獨」階段

下一則

21年日本職棒生涯落幕 陽岱鋼淚認「已贏不了自己」

延伸閱讀

百萬已婚者研究…配偶失智 另一半患病風險增7成

百萬已婚者研究…配偶失智 另一半患病風險增7成
失智症不只是單純老化 醫：恐與血糖失控密切相關

失智症不只是單純老化 醫：恐與血糖失控密切相關
馬英九家人聲請輔助宣告 醫揭失智14項可改變危險因子

馬英九家人聲請輔助宣告 醫揭失智14項可改變危險因子
失智會傳染? 調查台灣100萬已婚者 發現了

失智會傳染? 調查台灣100萬已婚者 發現了

熱門新聞

移民署國境事務大隊查獲涉嫌變造幾內亞比索護照，依法查扣送辦。(移民署國境事務大隊提供)

買假外國護照送子女讀台灣外僑學校 家長桃機補章被識破

2026-07-23 23:11
台灣立法院28日三讀通過修正民法第1223條，正式刪除兄弟姊妹特留分。台灣遺囑協會副秘書長王敏華提醒，預立有效遺囑未來會愈來愈重要。（本報資料照片）

台遺產刪除手足特留分 專家示警：未來爭點在遺囑 4關鍵要掌握

2026-07-28 03:10
空軍F-16戰機今年1月於花蓮外海失事，飛行員辛柏毅少校失聯至今。辛的妻子25日在社群平台分享一組婚紗照，身穿白紗的她懷抱丈夫生前燦笑照片，寫下「辛太太準備畢業了」，深情告白感動大批網友。（reeeee2812授權提供）

「辛太太準備畢業了」 台F-16失聯飛官辛柏毅妻拍婚紗照惹淚崩

2026-07-26 05:13
晶圓代工廠力積電董事長黃崇仁31日辭世，享壽77歲。記者曾學仁／攝影

黃崇仁辭世 扛過產業寒冬 為力積電寫下傳奇

2026-07-31 10:49
台中42歲網紅牙醫師張元瀚今年4月才分享龍鳳胎兒女滿百日的喜悅，5月22日驚傳因心肌梗塞驟逝，讓外界相當震驚。圖／讀者提供

42歲網紅牙醫驟逝 妻揭生前「求救訊號」 遺憾當時沒聽懂

2026-07-25 12:24
財星雜誌28日公布2026年全球500大企業排行榜，台灣共有六家企業進榜，鴻海名列第23，台積電排名第82，文曄則是新進榜。緯創名列第198，進步298名，成為今年榜單中上升幅度最大的公司。圖為緯創印度廠。路透

駁川普點名台灣偷走晶片產業 緯創董座：是美國自己不要

2026-07-28 10:51

超人氣

更多 >
住進美國才知道 華人曝5大文化衝擊：便利沒了 卻換到其他

住進美國才知道 華人曝5大文化衝擊：便利沒了 卻換到其他
林心如、霍建華結婚10周年放閃 剪影照洩老夫老妻心聲

林心如、霍建華結婚10周年放閃 剪影照洩老夫老妻心聲
蔡崇信結束30年婚姻 前妻吳明華是何人？

蔡崇信結束30年婚姻 前妻吳明華是何人？
婚禮變危機… 24歲矽谷股神 高槓桿借款押AI一夕翻車慘賠

婚禮變危機… 24歲矽谷股神 高槓桿借款押AI一夕翻車慘賠
美簽證新規將上路 適用50國 最高要繳2萬美元保證金

美簽證新規將上路 適用50國 最高要繳2萬美元保證金