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清大校長來美選校長 朱敬一批丟臉：值得發動學運 林青霞來更好

台灣新聞組／台北2日電
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清華大學校長高為元去年獲校內教授、副教授過半數同意續任，但傳出通過續任投票僅3天...
清華大學校長高為元去年獲校內教授、副教授過半數同意續任，但傳出通過續任投票僅3天後即赴美參與國外大學校長遴選。(圖／清大提供)

AI摘要

文章摘要整理：

清大校長高為元續任後不久赴美參加校長遴選引發爭議，朱敬一批其不負責任，學者則指出此事凸顯台灣高教薪資與制度問題。

清華大學校長高為元去年通過續任投票僅3天後，即赴美參與美國夏威夷大學馬諾阿分校校長決選，未獲錄取。日前消息曝光，引起討論。中研院院士朱敬一在臉書發文，「這麼不要臉的校長，值得發動個學運」，未點名指涉對象。但也有學者逆風相挺，指爭議反映的其實是台美高教文化及薪資制度落差，台灣若想留住國際人才，不能只靠情感說服。

朱敬一在臉書發文，他說，有些人提到「美國學術市場都是如此」，這個論述有些扭曲性的簡化，值得釐清一下。他絕對了解人才市場的競爭與流動，不會訴諸狹義的「忠誠」。

朱敬一舉例，看看美國的例子：Harold Shapiro 1980-1988原本是U Michigan的校長，1988被挖去Princeton U做校長。在原職待了兩個任期，實踐了原來就職時的承諾。這種任期將滿的騎馬找馬，沒有問題。這與「才上任就找新位子」，截然不同。

他說，Gerhard Casper 1988-1992任芝加哥大學副校長，1992被Stanford 挖去做校長。不論實質上或道義上，副校長的commitments更小，需要交代的，比較是「對校長」的承諾。

朱敬一表示，一般教授騎馬找馬，commitments更少。比較放不下的是指導到一半的研究生。簡言之，首長與輔手拘束不同，陽春教授拘束更少。

他說，所以，「上任幾天」是關鍵之一；機關首長對機關的commitment是關鍵之二。這些，都與「台美文化差異」無涉，不要扯遠了。在人才市場騎馬找馬不是不可以，但是市場是人的組成，市場裡還是有文化、有承諾、有做人的基本原則。

李登輝女兒、李登輝基金會董事長李安妮留言，「看不下去唷！院士您來發動必定有相當的能量與跟隨者。 Trustworthy」，朱敬一回以「想林青霞來發動，更好」，李安妮回覆「無言」。

東吳大學政治系副教授陳方隅在臉書指出，美國高教市場奉行高度競爭的市場機制，普遍認為每名教職員都有跳槽、尋求升職的權利。部分學者參與其他學校的遴選，不一定真的打算離職，也可能藉此增加與原任職學校談判薪資及職務條件的籌碼。

他認為，高為元大部分求學及工作經歷都在美國，可能未預料此舉在台灣引發如此大的反彈。相較美國大學薪資具有彈性，台灣公立大學多採齊頭式薪資制度，缺乏個別加薪及競爭性待遇，長期而言不利延攬及留住國際人才。

陳方隅另以夏威夷大學系統校長年薪67.5萬美元為例，相較之下，他指出台灣的大學校長年薪大約只有250萬至300萬元台幣（約7.7萬至9.3萬美元），高階教研人員待遇與國際市場也存在明顯落差。他直言，台灣要留下國際人才不能靠情感說服，必須要有制度改革。

精華 FAQ

  • 朱敬一認為，高為元才通過續任不久就赴美參加另一所大學校長決選，等同「上任幾天」就找新位子，違反對機關與師生的承諾，因此批評其行為丟臉。

  • 他指出，教授、副校長與校長的責任與承諾程度不同。一般教授較能自由騎馬找馬，但機關首長對組織的commitment更重，不能用美國市場文化來合理化。

  • 學者認為，這反映台美高教文化與薪資制度落差。美國校長薪資彈性高，台灣則偏齊頭式待遇，若要留住國際人才，不能只靠情感呼籲，必須推動制度改革。

林青霞

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