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8批問題苦茶油 皆來自源春製油廠 疑從陸進口原料

台灣新聞組／台北2日電
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嘉義縣源春製油廠代工生產苦茶油被檢出苯駢芘超標，衛生局到工廠稽查並勒令停工，但問...
嘉義縣源春製油廠代工生產苦茶油被檢出苯駢芘超標，衛生局到工廠稽查並勒令停工，但問題批次已全數出貨，只能抽驗其他批次送驗。(圖／嘉義縣政府提供)

AI摘要

文章摘要整理：

永豐餘等4品牌、8批次苦茶油驗出苯駢芘超標，追查後都指向嘉義源春製油廠，因無法證明原料來源遭停工，衛福部並懷疑其使用中國進口苦茶籽。

繼中聯油大豆油驗出一級致癌物苯駢芘後，採冷壓製成的苦茶油也爆出食安疑慮，永豐餘等四品牌、八批次檢出苯駢芘。衛福部食藥署昨指出，八批問題苦茶油皆來自嘉義縣源春製油廠，因業者無法提出原料來源，已勒令停工。衛福部初判，源春疑使用中國大陸進口苦茶籽製油，原料可能在烘乾過程產生苯駢芘，全案已報請檢方協助偵辦。

此外，中聯公司廠長陳明榮日前一百萬元交保遭撤銷，台中地院昨重開羈押庭將他收押。法官揭露，陳男五月就知苯駢芘超標，卻消極不通報，直到消息走漏、吹哨者行動，他才「不得不」通報，這與食藥署最初指稱由中聯「主動通報」不符。

致癌油風暴連環爆，連淨綠色科技上月21日自主通報「連淨苦茶油」驗出苯駢芘超標後，永豐餘在上月29日也主動通報，旗下產品「在地金花小菓苦茶油」苯駢芘達2.9ppb，超過標準2ppb上限。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘表示，永豐餘通報後追查流向，發現永豐餘是向威加公司購買苦茶油品，再由威加公司找亞世家企業，將其油品分裝並貼標成永豐餘的產品「在地金花小菓苦茶油」；而威加的苦茶油品來源為源春製油廠。源春也供貨庭茂農技、高仰三，相關產品經採檢均檢出苯駢芘超標。

7月31日，食藥署再接獲國際機能公司自主通報，指出旗下產品「台灣苦茶油」也檢出苯駢芘超標，他們的產品從原料、包材也統統是由源春製油廠提供。

劉芳銘說，永豐餘、威加、庭茂、國際機能總計四品牌，八批次油品皆源自源春，其中六批是由同一批原料製成，源春製油廠雖標榜採「冷壓」製成苦茶油，但製成溫度卻達攝氏一百度以上，現場要求源春出示原料苦茶油籽來源證明。源春聲稱來自嘉義小農，卻無法佐證，因此報請檢警調查，疑慮產品已全數要求下架，而庫存150公斤自製油品也要求停止販售。

衛福部長石崇良表示，苦茶油的原料苦茶籽在台灣的產量不多，九成五都仰賴進口，無論是永豐餘或是源春製油廠，雖稱使用在地苦茶籽，卻無法證明，高度懷疑源春的苦茶籽是向大陸進口。大陸苦茶油苯駢芘限量為10ppb，台灣僅2ppb，推測原料烘烤過程恐容許較高含量，導致油品超標。

不過，源春製油廠向衛生局表示，是用在地小農的原料，並稱其來自永豐餘；永豐餘則否認提供原料，雙方說法矛盾。源春隨後發表聲明，原料來自威加。

國際機能食品創辦人江守山呼籲，政府應檢驗苦茶籽的苯駢芘，並擴大普查食用油。石崇良表示，將依風險高低展開專案稽查，第一波先針對苦茶油，至於食用油量僅次於大豆油的棕櫚油，將再評估是否納入稽查。

苯駢芘超標苦茶油流向 製表／元氣中心
苯駢芘超標苦茶油流向 製表／元氣中心

精華 FAQ

  • 食藥署追查後發現，永豐餘、威加、庭茂與國際機能等4品牌共8批次問題苦茶油，來源都指向嘉義縣的源春製油廠，其中有6批更是出自同一批原料。

  • 因為源春聲稱使用在地小農原料，卻無法提出明確佐證；加上台灣苦茶籽產量不多、進口依賴高，衛福部因此初判可能是從中國大陸進口的苦茶籽。

  • 國際機能、永豐餘等業者都曾自主通報超標，相關產品已要求下架；另外中聯廠長陳明榮因知情不報被收押，顯示整起食安風暴仍持續擴大偵辦。

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