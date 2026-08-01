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美台混血籃球小將 陳卡特花7小時取得護照 代表台灣直呼圓夢

中央社／台北2日電
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被評為全美四星高中生的台美混血陳卡特（Carter Coleman）（中）近期加...
被評為全美四星高中生的台美混血陳卡特（Carter Coleman）（中）近期加入台灣U18男籃培訓。（中央社）

被評為全美四星高中生的台美混血籃球小將陳卡特，將代表台灣征戰U18亞洲盃男籃賽，他透露當初花了7小時車程取得中華民國護照，如今將披上中華隊戰袍，陳卡特直呼圓夢。

這次U18台灣男籃培訓隊納入史上最多6名台裔球員，不過在這一票備受期待的「混血軍團」中，被評為全美四星高中生的陳卡特（Carter Coleman）最為亮眼。被看好能成為台灣隊與亞洲列強抗衡一大利器，並盼順利闖進本屆U18亞洲盃男籃4強，一舉取得明年U19世界盃參賽門票。

值得一提的是，中華民國籃球協會副秘書長張承中透露，其實陳卡特差點無緣披上中華隊戰袍，所幸陳卡特一家人花了7小時驅車前往休士頓駐美代表處，壓線取得護照，才有驚無險趕上U18亞洲盃男籃的報名程序，因此特別感謝休士頓駐美代表處的溫暖關心、協助。

陳卡特表示，直到搭機前往台灣的那一刻，心中開始浮現「真的要代表台灣」感覺，他透露這是一個全新機會，畢竟從小就夢想成為職業球員，甚至代表一個國家征戰國際賽，「現在我想向大家展示我的能力，相信以我們的實力絕對有機會奪冠。」

以前也曾玩過美式足球，不過陳卡特深受哥哥影響，始終對籃球情有獨鍾，甚至總是習慣穿著哥哥的14號球衣，在家人鼓勵下成長為全美四星高中生，他笑說，當看到自己的名字出現在榜單上，他直接從椅子上跳起來，「當然還是希望是五星高中生，但這個結果我已經很開心。」

第一次來到台灣，陳卡特透露對台灣街道的整潔留下深刻印象，因為美國到處都能看到垃圾，他也提到，台灣的治安很好，甚至還有24小時營業的便利商店，接下來他期望離台前逛一次夜市，並計劃開始學習中文，幫助自己更能融入台灣。

精華 FAQ

  • 陳卡特將代表台灣征戰U18亞洲盃男籃賽，並隨台灣U18培訓隊參與國際賽事，希望幫助球隊取得佳績，甚至搶下明年U19世界盃參賽資格。

  • 陳卡特一家人曾花7小時驅車前往休士頓駐美代表處辦理護照，才在報名期限前壓線取得中華民國護照，順利趕上U18亞洲盃的報名程序。

  • 他對台灣街道整潔、治安良好與24小時便利商店印象深刻，也計劃在離台前逛夜市，並開始學習中文，讓自己更融入台灣環境。

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