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國民黨推台灣0-6歲「健保費全免」年省萬元台幣

記者屈彥辰王小萌／台北即時報導
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國民黨立院黨團首席副書記長許宇甄。(圖／許宇甄辦公室提供)
國民黨立院黨團首席副書記長許宇甄。(圖／許宇甄辦公室提供)

因應台灣少子女化國安危機，國民黨立院黨團首席副書記長許宇甄表示，繼兒少未來帳戶條例於7月24日三讀後，國民黨下一步將全力推動0至6歲健保費國家全額補助，建構從幼兒健康到成年發展的完整支持體系。

為應對賴清德總統欲以行政命令推動明年上路的「0到18歲成長津貼」政策，藍白日前在立法院三讀闖關「台灣兒少成長及未來帳戶條例」，由中央編列預算替兒童成立未來帳戶。到目前為止，總統府尚未公布這項法律。許宇甄呼籲賴清德總統應盡速公布未來帳戶條例，切莫以「不副署、不執行」的方式抗拒。

繼未來帳戶後，藍營續推0歲到6歲的健保補助，修正兒童及少年福利與權益保障法第27條，主張6歲以下兒童每月約826元(台幣，下同)健保費由政府全額補助，每年預算約104億元，可減輕全台105萬名兒童家庭的負擔。

許宇甄引用內政部最新統計指出，今年上半年新生兒僅4萬6344人，較去年同期減少9〇31人，總人口已連續30個月負成長；少子女化攸關勞動力供給與國家發展，政府不能再以零散補助或宣傳口號回應人口危機。

若通過相關修法，許宇甄說，每名幼兒家庭每年可因此減輕近萬元支出，更能實質支持扶養多名幼兒、單親或經濟負擔較重的家庭；她呼籲賴政府展現執政高度，共同促成兒少法修法3讀及公布執行，打造「敢生、願養」的育兒環境。

國民黨此案列為優先法案，正在立法院衛環委員會等待審查，此外，類似的藍委提案也有10案；國民黨立委指出，相較於未來帳戶每年需2162億元經費，0到6歲健保補助所需預算較少，卻能讓民眾有感。

國民黨立委廖偉翔呼籲，因應少子化，國家全額補助0到6歲健保費，能展現共同承擔養育責任的決心，朝野應盡速排審落實。

民眾黨立院黨團幹事長邱慧洳表示，正面開放看待能減輕年輕家庭負擔、緩解少子女化問題的政策方向；此案涉及社會福利制度規畫、預算資源分配與公平性，影響層面廣泛，黨團仍需進一步評估。

精華 FAQ

  • 國民黨計畫修正兒少福利相關法規，讓6歲以下兒童的健保費由政府全額補助，目標是降低育兒家庭每月固定支出，提升民眾對少子化政策的感受度。

  • 依內文估算，6歲以下兒童每月健保費約826元，若由政府全額負擔，等於每名幼兒家庭每年可少付近萬元，整體預算約104億元。

  • 國民黨認為少子女化已是國安危機，不能只靠零散補助應對，因此同時推動未來帳戶與0到6歲健保補助，盼從育兒初期到成長階段建立更完整支持體系。

賴清德 健保 國民黨

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