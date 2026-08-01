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找回生命自主權 醫：尊重生命狀態 要「善終」先「善生」

記者張瀞文／雲林1日電
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「好所宅」所長黃子華訪視103歲奶奶，兩人還唱起日文歌。（記者張瀞文／攝影）
「好所宅」所長黃子華訪視103歲奶奶，兩人還唱起日文歌。（記者張瀞文／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

黃子華透過喉癌老里長的居家照護故事指出，善終的前提是先尊重老衰與病患狀態，幫助他們在生命最後仍能過想要的生活。

何謂善終？「好所宅」所長黃子華說了退休老里長的故事。

罹患喉癌的老里長，有段時間狀況急轉直下，像洩了氣的皮球，連續幾天不想動也不吃東西，甚至臥床長出了壓瘡。黃子華到宅評估後發現，老里長的身體機能還可以，卻因絕症感到無望、一蹶不振。那次看診後，黃子華沒有開藥，他記得老里長一直惦念好友店裡的生魚片，約了隔天中午親自帶他去買。

老里長拿到買生魚片的錢時精神大振，意識清楚地為司機口頭導航，還吩咐司機繞到飲料店，為診所的醫護都買了飲料，「里長請客啦」。

生命最後的3、4個月，老里長因為生活有了期待，不再臥床。他開始像年輕時一樣早起看股票。家人也安排了各種他可以參加的活動。離世那天早上，他如常地坐在家門口跟來訪的朋友聊天，中午吃了喜歡的臘八粥後去睡午覺，在睡夢中離開。

這是黃子華心中居家安寧的最高境界：不僅僅是減輕痛苦，病患到生命的最後一天，都過著想要的生活，在睡夢中平靜離開。

「要善終，先善生。」黃子華在雲林做將近6年的居家醫療體悟到，在居家做安寧與在醫院大不同。傳統醫院安寧的對象以癌症病患為大宗，往往到病患生命最後才啟動，安寧以減輕病痛為主。

然而，社區裡的老衰伴隨多重病因，可能逐漸失能、失智，是個漫長的退化過程，每個人都得改變看待衰老的視角，尋找在慢慢變老的過程中，也能好好活著的姿態，不能等到接近死亡時才開始珍惜生命、導入安寧觀念。

黃子華認為，要在老衰的過程中尊重每個生命的狀態，過有尊嚴的生活，醫護人員是「尋找開關」的引導者，例如老里長的開關是找到生命的目標與自主權，其他的人可能是適切的照顧方法，找到方法後，就必須將照顧責任交回照顧者身上。他深知，醫護之於病患是短暫的停留，病人要得到好的照顧、生活得好，關鍵還是願意付出的照顧者。這樣的信念也反映在黃子華的行為上，他每次到案家訪視時都會刻意肯定與稱讚照顧者。

精華 FAQ

  • 他認為善終不只是臨終前減輕疼痛，而是讓病人在生命最後幾個月仍保有生活期待與自主感。老里長因想吃生魚片而重新振作，正是善終應有的樣子。

  • 因為社區中的老衰與失能常是漫長過程，不一定等到最後才需要安寧。文章主張在變老的過程中就尊重生命狀態，協助病人維持尊嚴與生活品質。

  • 他認為醫護要先找到每位病人的「開關」，例如目標、興趣或合適的照顧方式，再把照顧責任交回給願意付出的家屬與照顧者，才能讓病人真正生活得好。

退休 癌症

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