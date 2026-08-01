居家安寧非放棄治療 瀕危96歲奶奶在家善終

在家走完人生最後一哩路的心願，常需要仰賴好的居家醫療團隊，無論是資源豐沛的都會，還是就醫不便的偏鄉。圖為台北市行一診所所長張凱評。（記者黃義書／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 96歲奶奶在急診被判僅剩3天壽命後返家，靠居家安寧穩定病況、減少管路負擔並逐步復健，展現以減痛與尊嚴實現善終的理念。

96歲的老奶奶家住台北市大安區，因咳血、呼吸喘送急診，醫師評估後直言「只剩3天的壽命」，家屬決定接奶奶回家，並聯繫只做到宅醫療不看門診的「行一診所」來做居家安寧，期待老奶奶能好好走完生命最後一程。

行一診所所長張凱評及醫療團隊接手後，積極地顧好心臟狀況並控制住感染，3天後，奶奶狀態變好，團隊著手減輕奶奶身上的醫療負擔：換掉氧氣設備，拔除鼻胃管、尿管，症狀緩解後，協助奶奶復健，讓原本虛弱臥床的她，進步到能夠坐、站，甚至坐著輪椅到公園。

到宅醫療 確保減低病人痛苦

張凱評強調，安寧緩和與積極治療不該一刀切，到宅醫療的重點仍是減低病人的痛苦，給予合宜的醫療處置。

張凱評形容善終就是「平穩滑翔降落」的狀態，他比喻，人生是架終究會降落的飛機，雖然無法預知最終會降落在哪個機場，但醫療照護上可以努力的，是控制各種不適症狀，減少病痛折磨，減少過程中的亂流與不穩定，確保飛機安穩地滑翔降落。

雖然他看見，居家安寧的確較能做到善終，因為在多數人生命裡，家是維持生活感與人際關係，創造美好記憶的地方。但他也強調，家家各自有難處與現實，真正的善終是在各種可能的狀況下，做出當時最好的選擇─病人有尊嚴、舒適地生活，家人也感受到這段陪伴是美好、平安的；無論場域是在家裡或是醫院。

張凱評表示，儘管台北市醫療資源豐沛，到急診或醫院的交通便利，仍有許多長輩因為多重疾病必須頻繁往返醫院，家淪為中繼站，家屬疲於奔命，長輩也飽受痛苦誓言不要再住院。這也促使了行一診所的服務。

穩定病況 24小時支援與預防

相較於偏鄉的居家醫療是為弭平醫療資源落差，在首都又在資源豐沛的大安區，病人與家屬追求的，是整合照護與生活品質。因此行一診所的居家醫療，強調涵蓋醫療與生活的全面照護，透過24小時的支援與預防介入，取代過去「有症狀才去治療」的被動看診，有效穩定病況。

收費部分，行一診所在健保給付外，會收取補充費用，像是掛號費、個案管理費、遠距生命徵象監測費、特殊治療費。大致來說，行動不便、病況慢性穩定的長輩，在每兩周診療情況下，每月總收費約2萬台幣。若病情不穩定、需頻繁診療，在每周診療搭配靜脈營養點滴的情況，每月費用約4萬台幣左右。