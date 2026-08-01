霸凌？警員父喪請假被駁 告別式晚上仍須執勤
桃園一名警員父喪請假疑遭主管刁難，告別式當晚仍被要求執勤，申訴霸凌後又因事證不足退回，警方與議員都介入關注。
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桃園一名警員父喪請假疑遭主管刁難，告別式當晚仍被要求執勤，申訴霸凌後又因事證不足退回，警方與議員都介入關注。
桃園警界近日傳霸凌，大溪分局一名員警想請父喪假遭刁難，告別式當晚還得回分局執勤，事後申訴霸凌還被駁，議員蘇偉恩批「這不是霸凌，什麼才是霸凌」；桃園市警察局長廖恆裕表示，駁回是當事人提供事證不足，已要求補正，案件還在調查。
臉書「靠北police之鴿的無奈」有匿名者貼文，指桃園某分局員警父親過世，想請喪假卻被主管刁難，甚至告別式當天也不准假，晚上還要乖乖回去上班。該警員沒有辦法好好陪伴家人，連父親最後一程都不能陪著走完，6月30日申訴霸凌案件，但分局最終不受理。
警察局長廖恆裕答詢表示，警察局受理霸凌申訴案件有嚴謹的SOP，警察局為此友組成審查委員小組，其中包含外聘專家，確保調查結果公平公正，目前案件因為警員提供的霸凌事證不足，所以暫時退回，預計8月10日在開會調查。
「班表用修正帶塗銷不就是最好的事證！」蘇偉恩不滿廖恆裕的說法，指該員警父喪心情可想而知，分局管理幹部不但不准假，還要他自己跟同事協調差勤，實在不合理，警局除了要調查清楚，也要設法防範類似事件。
警方昨回應，已收到員警的補充資料，預計8月4日再成立調查小組，調查結果會再提請安全及衛生防護委員會審議是否成立。
調查程序進行期間，該主管已調整為非主管職務。未來將教育幹部喪假不宜由請假員警自行協調，以免造成同仁不便及心理負擔。
大溪分局一名員警父親過世後請喪假，卻傳出遭主管刁難，連告別式當天都未獲准假，晚上還得回分局上班，因而引發外界質疑是職場霸凌。 桃園市警局表示，霸凌申訴有既定SOP，案件會交由含外聘專家的審查小組處理；這次先退回，主因是員警提出的事證不足，已要求補正後再進一步調查。 警方已收到補充資料，預計8月4日再成立調查小組，之後送安全及衛生防護委員會審議是否成立霸凌；同時，涉案主管已先調整為非主管職務。
精華 FAQ
大溪分局一名員警父親過世後請喪假，卻傳出遭主管刁難，連告別式當天都未獲准假，晚上還得回分局上班，因而引發外界質疑是職場霸凌。
桃園市警局表示，霸凌申訴有既定SOP，案件會交由含外聘專家的審查小組處理；這次先退回，主因是員警提出的事證不足，已要求補正後再進一步調查。
警方已收到補充資料，預計8月4日再成立調查小組，之後送安全及衛生防護委員會審議是否成立霸凌；同時，涉案主管已先調整為非主管職務。
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