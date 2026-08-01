霸凌？警員父喪請假被駁 告別式晚上仍須執勤

桃園市議員蘇偉恩（右）7月31日在議會質詢警察局長廖恆裕。(圖／翻攝自桃園市議會)

AI摘要 文章摘要整理： 桃園一名警員父喪請假疑遭主管刁難，告別式當晚仍被要求執勤，申訴霸凌後又因事證不足退回，警方與議員都介入關注。

桃園警界近日傳霸凌，大溪分局一名員警想請父喪假遭刁難，告別式當晚還得回分局執勤，事後申訴霸凌還被駁，議員蘇偉恩批「這不是霸凌，什麼才是霸凌」；桃園市警察局長廖恆裕表示，駁回是當事人提供事證不足，已要求補正，案件還在調查。

臉書「靠北police之鴿的無奈」有匿名者貼文，指桃園某分局員警父親過世，想請喪假卻被主管刁難，甚至告別式當天也不准假，晚上還要乖乖回去上班。該警員沒有辦法好好陪伴家人，連父親最後一程都不能陪著走完，6月30日申訴霸凌案件，但分局最終不受理。

警察局長廖恆裕答詢表示，警察局受理霸凌申訴案件有嚴謹的SOP，警察局為此友組成審查委員小組，其中包含外聘專家，確保調查結果公平公正，目前案件因為警員提供的霸凌事證不足，所以暫時退回，預計8月10日在開會調查。

「班表用修正帶塗銷不就是最好的事證！」蘇偉恩不滿廖恆裕的說法，指該員警父喪心情可想而知，分局管理幹部不但不准假，還要他自己跟同事協調差勤，實在不合理，警局除了要調查清楚，也要設法防範類似事件。

警方昨回應，已收到員警的補充資料，預計8月4日再成立調查小組，調查結果會再提請安全及衛生防護委員會審議是否成立。

調查程序進行期間，該主管已調整為非主管職務。未來將教育幹部喪假不宜由請假員警自行協調，以免造成同仁不便及心理負擔。