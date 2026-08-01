台股創史上最大漲點3186點 上半年經濟成長率達13.72%

7月是台股史上最瘋狂的一個月，不但在7月31日創下最大漲點3186點，更有多達14個交易日盤中高低差逾千點。(記者余承翰／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 台股7月劇烈震盪後強彈，台積電漲停帶動指數飆升；同時受AI出口、投資與消費優於預期拉抬，上半年經濟成長率達13.72%，創50年新高。

台股 在昨天7月最後一個交易日創下3186點的史上最大漲點，7月亦出現史上第三大跌點，更有多達14個交易日盤中高低差逾千點，可說是台股史上最瘋狂的一個月，讓投資人感受到雲霄飛車般的行情巨震。

而受惠出口、投資、消費優於預期，主計總處昨天發布第二季經濟成長概估12.92%，創39年來同期最高成長，今年上半年經濟成長率達13.72%，寫下半世紀、50年來最高紀錄。如果下半年各季預測不變，今年全年經濟成長率破10%可望達標。

台股昨天雖創史上最大漲點，但盤勢仍不穩定，台股夜盤昨天開盤後再度重挫逾1500點，讓下周一台股開盤再添變數。

昨天台股在台積電 罕見出現史上第三次漲停10%的行情帶動下，加權股價指數終場以4萬3119點作收，漲幅7.98%，創史上第二大漲幅。台積電不只現貨漲停，期貨近月與遠月也同步漲停，聯發科、日月光投控等權值股同飆漲停。

國際股市強彈，台股周五表現強勢，除了受美股 財報、科技股大漲激勵外，韓股殺出生路也是原因之一。

南韓股市身為這波全球股市血洗慘案的主角，經過連日劇烈去槓桿後，周五迎來強勁反彈，在南韓政府注資干預下，飆漲高達17.91%。有了南韓股市帶頭衝，融資浮額近日已獲大清洗的台股，也在多頭領軍下，順勢反攻，一掃陰霾。專家認為，帶動台股深V反彈的其實是南韓股市。

富邦投顧董事長陳奕光表示，解鈴還需繫鈴人，韓版國安基金進場後，韓股飆漲，為跌勢踩煞車，穩定基金進場後，緩解市場恐慌，此處應該就是低點。

陳奕光說，軋空買盤也助漲台股漲勢。由於台股7月大幅回檔，從6月23日高點4萬8000點一路跌到7月30日的破4萬點，空頭已斬獲8千點，賺了不少，選擇此時回補空單獲利了結。台股昨日成交量只有8337億元台幣，明顯量縮，但並非買盤不強，而是因為不少股票漲停買不到，影響成交量。

陳奕光認為，台積電的漲停及大盤的深V反彈，可視為後續反彈訊號，下周有機會挑戰月線及季線，雖然可能仍有劇烈震盪，但4萬點應可逐漸成為重要支撐，8月區間在4萬點至4萬6000點。

也有分析師認為，季線附近有一波套牢賣壓，需要時間消化，加上聯準會9月有可能升息，大盤直接V型反轉機會不大，投資人仍應避免追高。

根據財政部統計，第二季出口金額2029.3億美元、年增43.7%，略低於主計總處預測數0.7個百分點，但是受惠AI需求持續強勁，加上民間投資與消費動能穩健，第二季經濟成長率仍大幅上修2.09個百分點至12.92%，連同去年第四季經濟成長率12.95%、今年第一季經濟成長14.55%，已經連續三季經濟成長率達雙位數。

主計總處統計，AI、高效能運算及雲端服務等應用需求持續擴增，推升電子資通產品出貨動能，加上價格調漲效應，第二季按美元計價商品出口年增43.73%，三角貿易表現也佳，剔除物價因素後，商品及服務輸出實質成長21.64%，較預測數增加0.69個百分點。

不同於以往外需扮演主要動能，第二季內需表現對經濟成長貢獻7%，高於外需表現，是2024年第4季以來首見。不過，第二季內需表現亮眼，同樣來自出口拉抬，因為內需中的民間投資成長15.14%，較預測數7.91%大幅上修7.23個百分點，此次上修幅度最大，而廠商擴大進口投資，也是基於出口需求。

第二季民間消費成長5.88%，創11季最高紀錄，主因股市創高帶動財富效果，加上買氣回升，因關稅政策效應淡化，業者加大促銷等，其中又以股市成交值放大，手續費增加最明顯。